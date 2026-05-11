Головне за понеділок: фінмон буде перевіряти купівлю дорогої нерухомости та авто, прогноз курсу гривні
Фінмоніторинг перевірятиме купівлю дорогої нерухомости та авто
Державна служба фінансового моніторингу України почала окремо аналізувати великі операції з готівкою, що використовуються для придбання дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого майна преміального сегмента, повідомив голова відомства Філіп Пронін у телеграм-каналі у понеділок.
Стало відомо, коли Україна отримає перші кошти з кредиту на 90 мільярдів євро
Перші нарахування з європейського кредиту на підтримку України на 2026−2027 роки на 90 мільярдів євро можуть бути надіслані вже протягом наступного тижня. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ, передає Укрінформ.
Аналітик пояснив, чому укріпилася гривня та що очікувати від курсу цього тижня
Тиждень не обіцяє бути гарячим. Це більше міжсезоння, коли населення займається «збиранням та накопиченням» (попит мляво підростає), а бізнес без значних коливань балансу. Податковий період лише через тиждень. Важливих та сильних подій немає. Тож, це рух в фарватері світових тенденцій, та переварювання останніх новини.
Українці втрачають інтерес до вторинного ринку нерухомості
Впродовж квітня попит на вторинне житло падав майже по всій території України. Найістотніше зменшення інтересу — у Полтавській (-45%), Херсонській (-36%) та Сумській (-19%) областях. Зростання попиту цього місяця зафіксовано тільки у Вінницькій (+12%) та Дніпропетровській (+2%) областях.
Баффет: ринки дедалі більше схожі не на інвестування, а на казино
Легендарний інвестор Уоррен Баффет висловив занепокоєння зростанням спекулятивних настроїв на фінансових ринках. За його словами, інвестори дедалі більше нагадують гравців у казино.
