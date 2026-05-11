11 травня 2026, 13:44

Баффет: ринки дедалі більше схожі не на інвестування, а на казино

Легендарний інвестор Уоррен Баффет висловив занепокоєння зростанням спекулятивних настроїв на фінансових ринках. За його словами, інвестори дедалі більше нагадують гравців у казино. Про це пише журнал Fortune із посиланням на інтерв'ю CNBC.

Критика спекуляцій

Баффет жорстко розкритикував поширення короткострокових спекуляцій, зокрема одноденних опціонів. Він заявив: «Це не інвестування і навіть не спекуляція. Це чистої води азартна гра». За словами Баффета, ринки завжди нагадували «церкву з прибудованим казино», проте зараз це «казино» стало надзвичайно привабливим для мас.

Приклади зловживань

Інвестор також вказав на маніпуляції з ринками прогнозів. Він навів приклад військовослужбовця США, який заробив 400 000 доларів, використовуючи інсайдерську інформацію про військову операцію проти венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Також Баффет згадав про спортсменів, яких викрили у спробах маніпулювати ставками на спорт.

Рекордні резерви Berkshire Hathaway

Відсутність привабливих об'єктів для довгострокового інвестування змушує компанію накопичувати готівку. За підсумками першого кварталу 2026 року грошові резерви Berkshire Hathaway досягли історичного рекорду — 397 мільярдів доларів, що значно більше порівняно з 373 мільярдами наприкінці 2025 року. Цей рекорд було встановлено в перший квартал під керівництвом нового генерального директора Грега Абеля, який змінив Баффета на цій посаді наприкінці минулого року. Значне зростання резервів зумовлене чистим продажем акцій на суму 8,1 мільярда доларів протягом кварталу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Коментарі - 3

kadaad1988
11 травня 2026, 13:55
Биржа всегда была площадкой спекулянтов. Удивительно, что он про это только сейчас заговорил.
Loginnnnn
11 травня 2026, 15:42
Потому что он и был одним из главных спекулянтов, а теперь отошел от дел и рассказывает какие там все плохие.
Игорь Коляда
11 травня 2026, 15:49
З*явилося дуже багато фінансових інструментів,що призводить до розмивання поняття інвестиція та перетворення їх у спекуляції.
