8 травня 2026, 11:35

США, Європа та Японія живуть із боргом, що перевищує 100% ВВП

Світовий державний борг майже зрівнявся з обсягом світової економіки, але ситуація в різних країнах сильно відрізняється. Частина розвинених держав різко наростила борг, тоді як деякі країни, що розвиваються, змогли його зменшити. Про це повідомляє Visual Capitalist 8 травня.

Що таке держборг

Розвинені країни

У розвинених економіках борг у середньому зріс із 76% до 110% ВВП. У США, Франції та Великій Британії він перевищив 100% ВВП і становить 125%, 117% та 103% відповідно. Найвищий показник має Японія — близько 230% ВВП. Такі рівні пояснюють старінням населення, хронічним дефіцитом бюджетів і масштабними антикризовими програмами.

Ринки, що розвиваються

У країнах із ринками, що розвиваються, середній борг зріс із 41% до 73% ВВП. У Китаї борг підскочив із 26% до 96% ВВП, помітне зростання також відбулося в Бразилії та Південній Африці. Водночас Туреччина та Саудівська Аравія змогли знизити борг до ВВП, показавши, що за умов жорсткішої бюджетної політики консолідація все ще можлива.

Рівень держборгу розвинених країн перевищив 100% ВВП

Попередження МВФ про подальше зростання боргу

Міжнародний валютний фонд очікує, що глобальний державний борг може досягти близько 100% ВВП до 2029 року, що стане найвищим рівнем із повоєнного часу. Значну частину зростання забезпечать США та Китай, де державні фінанси залишаються під особливим тиском. На боргову динаміку також впливають високі процентні ставки, більші оборонні витрати та більша геополітична напруга. За оцінками МВФ, десятки країн уже перебувають у борговій кризі або близькі до неї, навіть якщо їхній борг як частка ВВП нижчий, ніж у розвинених економік.

Ситуація з державним боргом України

Станом на кінець березня 2026 року загальний державний і гарантований борг України становить близько 9,2 трлн грн (приблизно 211 млрд доларів). Близько трьох чвертей цієї суми — зовнішні запозичення від урядів інших країн та міжнародних фінансових інституцій, решта — внутрішні облігації у гривні.

За березень борг у гривні трохи зріс, але в доларах навіть скоротився через зміну курсу. Водночас умови обслуговування боргу стали м’якшими: середня відсоткова ставка знизилася, а середній строк погашення подовжився, що зменшує короткостроковий тиск на бюджет.

Що таке держборг і як він утворюється

Державний борг — це всі позики, які держава взяла й ще не повернула (разом із відсотками).

Він утворюється тоді, коли видатки бюджету більші за доходи, і уряд покриває цю різницю за рахунок запозичень — продає облігації, бере кредити в банків, інших країн чи міжнародних організацій.

Читайте також: У 2026 році Україну очікують два піки боргових виплат. Аналітик показав, коли доведеться платити найбільше

Якщо дефіцит повторюється з року в рік, старі борги погашаються новими позиками, і загальна сума боргу поступово зростає.

Чому це важливо

Чим вищий борг і дорожчі запозичення, тим менше в урядів можливостей реагувати на кризу, підтримувати економіку чи інвестувати в інфраструктуру. Країни з уже високим боргом змушені скорочувати видатки або підвищувати податки, щоб утримати фінанси під контролем. Для інвесторів це означає більші ризики за державними облігаціями, вищі ставки та більшу ймовірність різких коливань на ринках.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
