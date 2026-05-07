Головне за четвер: пришвидшення інфляції, міжнародні резерви та попит на готівкові долари і євро

Інфляція у квітні значно пришвидшилася: як змінилися ціни

Інфляція на споживчому ринку у квітні 2026 року порівняно із березнем становила 1,4%, із квітнем 2025 року — 8,6%. Про це свідчать дані Державної служби статистики, опубліковані 7 травня. Базова інфляція у квітні порівняно із березнем становила 0,9%, із квітнем 2025 року — 7,6%.

Міжнародні резерви зменшилися на 7,3% до $48,2 млрд

За попередніми даними станом на 1 травня 2026 року Міжнародні резерви України становили $48 214,7 млн. У квітні вони зменшилися на 7,3%.

5 нових «бюджетних» пам`ятних монет, які вже зросли в ціні вдвічі та більше

На прохання читачів «Мінфіну» продовжую розповідати про інвестиції в українську нумізматику, які можна собі дозволити навіть із скромним бюджетом. Сьогодні поговоримо про деякі пам'ятні монети із недорогоцінних металів, які наприкінці квітня-початку травня цього року продавалися у нумізматичному інтернет-магазині НБУ. Розберемо, наскільки вигідно в них інвестувати.

Прогноз курсу на травень: що з доларом, євро та цінами на нафту (відео)

Що буде з курсом долара та євро в Україні до кінця травня 2026 року? Світові ринки знову входять у період високої волатильності: нафта дорожчає через напруження на Близькому Сході, інвестори стежать за першими кроками нового глави ФРС, а євро залишається під тиском через ризики для економіки Європи.

Попит українців на готівкові долари та євро обвалився на 60%

У квітні 2026 року українці суттєво скоротили чисту купівлю готівкової іноземної валюти. Попит як на долар США, так і на євро знизився майже на 60%. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.