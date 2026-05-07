5 нових «бюджетних» пам`ятних монет, які вже зросли в ціні вдвічі та більше

На прохання читачів «Мінфіну» продовжую розповідати про інвестиції в українську нумізматику, які можна собі дозволити навіть із скромним бюджетом. Сьогодні поговоримо про деякі пам'ятні монети із недорогоцінних металів, які наприкінці квітня-початку травня цього року продавалися у нумізматичному інтернет-магазині НБУ . Розберемо, наскільки вигідно в них інвестувати.

Відразу скажу, що попит на українські пам'ятні монети (як недорогі позиції, так і на монети з дорогоцінних металів) на всіх продажах Нацбанку традиційно настільки великий, що вже за 5 хвилин після старту продажів практично всі позиції було повністю розпродано. І це при тому, що більшість із цих монет продавалися по одній штуці «в руки», обсяги продажу деяких позицій монет у нейзильбері сягали 15 000 штук, а окремих монет — і до 37 500 штук. Тому, якщо хочете придбати монети в інтернет-магазині Нацбанку, раджу вже о 9:55 ранку бути на сайті магазину і пройти верифікацію.

Безперечним «хітом» для нумізматів стала монета «Чорнобиль. Відродження. Зубр». Ця позиція продавалася як у холдері, так і в сувенірній упаковці по 15 000 штук кожної позиції. Проте в день продажу, 30 квітня, вже о 10:01 я був у черзі з порядковими номерами понад 19 тисяч, тому купити її не зміг. Настільки сильним був ажіотаж.

Через величезний інтерес до неї з боку колекціонерів монета відразу стала чудовою інвестицією. За нацбанківської ціни в 190 гривень (з огляду на пересилання, кінцева ціна для покупця перебуватиме в межах до 260−280 гривень максимум), її вартість на колекційних майданчиках уже злетіла до 2 400−2 700 гривень, тобто майже вдесятеро.

Ще один цікавий для колекціонерів та інвесторів екземпляр — пам'ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо зброярам!». 4 травня о 10-й ранку Нацбанк виставив на продаж 37 500 штук, а вже до 10:15—10:20 практично все було розкуплено. ﻿

На момент написання статті на аукціонних майданчиках продавці хочуть за неї щонайменше від 390 до 500 гривень:

Навіть із огляду на вартість доставки, ця монета обійшлася б колекціонерові, за умови придбання в магазині Нацбанку, в межах до 270−280 гривень, а на аукціонах вона коштує від 390 до 500 гривень. Тобто інвестор при продажі заробив би на ній не менш як у 1,4−1,8 раза більше, ніж вклав.

Дуже популярною у нумізматів та інвесторів серед монет, що продаються Нацбанком останніми днями, стала монета з нейзильберу номіналом 5 гривень «Тим, хто врятував світ. 40 років Чорнобильської катастрофи» .

За нацбанківської ціни в 242 гривні на аукціонних майданчиках вона вже коштує від 550 до 750 гривень, тобто, навіть із огляду на витрати на доставку, це в 1,7−2,3 раза більше від початкового вкладення інвестора:

Попри великий тираж (на сувенірній упаковці вказано до 250 000 штук) та нещодавній дозвіл Нацбанком купувати її до 5 штук «в одні руки», як і раніше, непоганою інвестицією можна вважати придбання монети випуску 2022 року «Ой у лузі червона калина» у сувенірній упаковці:

Відмінний патріотичний подарунок чи просто сувенір; ці монети добре розходяться серед українців навіть за умов війни. А якісне виконання і сам сюжет давно заслужили на повагу серед нумізматів. Великих грошей на ній не заробити, але свої 10−20% дохідності вона інвесторові забезпечить навіть за такого великого тиражу:

На останніх продажах в інтернет-магазині НБУ також продавалися ролики повсякденних пам'ятних монет «Сили безпілотних систем Збройних сил України», «Національна поліція України» та «Державна служба України з надзвичайних ситуацій» (у кожному ролику по 25 монет), а нацбанківська вартість такого ролика була в межах 459 гривень:

Продають такі колекційні ролики на нумізматичних майданчиках від 550 до 650−750 гривень, тобто із націнкою в межах 15−40%. Хоча окремі позиції таких колекційних роликів, як, наприклад, із серії по областях України 10 гривневих монет «Ми сильні. Ми разом.», приносили їх власникам до 50−60% доходу. Особливо в ті моменти, коли їх щойно випускали, і до регіональних колекціонерів частина тиражу цих монет ще не встигала фізично дійти.

Цього разу я спеціально докладно зупинився на монетах із недорогоцінних металів, порівняно недорогих, щоб показати, що інвестор може отримати хороший прибуток, навіть не вкладаючи значних коштів.

Нацбанк, його Банкнотно-монетний двір, а також нумізматичний інтернет-магазин НБУ продовжують поступово освоювати дуже специфічний ринок нумізматики, а якість, естетика та оригінальність українських монет помітно додають. А ось щодо саме можливості колекціонеру купити всі екземпляри, які йому сподобалися, — питання поки що залишаються. І тут НБУ та його відповідні структури ще мають над чим серйозно працювати.

Як і раніше, я обіцяю і надалі тримати читачів «Мінфіну» в курсі всіх нумізматичних новинок України, як із погляду колекціонування, так і з погляду інвестування. І далі розповідатиму про все цікаве в цій галузі у своїх наступних статтях про українські монети.