5 нових «бюджетних» пам`ятних монет, які вже зросли в ціні вдвічі та більше

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 травня 2026, 7:10

5 нових «бюджетних» пам`ятних монет, які вже зросли в ціні вдвічі та більше

На прохання читачів «Мінфіну» продовжую розповідати про інвестиції в українську нумізматику, які можна собі дозволити навіть із скромним бюджетом. Сьогодні поговоримо про деякі пам'ятні монети із недорогоцінних металів, які наприкінці квітня-початку травня цього року продавалися у нумізматичному інтернет-магазині НБУ. Розберемо, наскільки вигідно в них інвестувати.

На прохання читачів «Мінфіну» продовжую розповідати про інвестиції в українську нумізматику, які можна собі дозволити навіть із скромним бюджетом.

Відразу скажу, що попит на українські пам'ятні монети (як недорогі позиції, так і на монети з дорогоцінних металів) на всіх продажах Нацбанку традиційно настільки великий, що вже за 5 хвилин після старту продажів практично всі позиції було повністю розпродано. І це при тому, що більшість із цих монет продавалися по одній штуці «в руки», обсяги продажу деяких позицій монет у нейзильбері сягали 15 000 штук, а окремих монет — і до 37 500 штук. Тому, якщо хочете придбати монети в інтернет-магазині Нацбанку, раджу вже о 9:55 ранку бути на сайті магазину і пройти верифікацію.

Безперечним «хітом» для нумізматів стала монета «Чорнобиль. Відродження. Зубр». Ця позиція продавалася як у холдері, так і в сувенірній упаковці по 15 000 штук кожної позиції. Проте в день продажу, 30 квітня, вже о 10:01 я був у черзі з порядковими номерами понад 19 тисяч, тому купити її не зміг. Настільки сильним був ажіотаж.

Через величезний інтерес до неї з боку колекціонерів монета відразу стала чудовою інвестицією. За нацбанківської ціни в 190 гривень (з огляду на пересилання, кінцева ціна для покупця перебуватиме в межах до 260−280 гривень максимум), її вартість на колекційних майданчиках уже злетіла до 2 400−2 700 гривень, тобто майже вдесятеро.

Ще один цікавий для колекціонерів та інвесторів екземпляр — пам'ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо зброярам!». 4 травня о 10-й ранку Нацбанк виставив на продаж 37 500 штук, а вже до 10:15—10:20 практично все було розкуплено. ﻿

На момент написання статті на аукціонних майданчиках продавці хочуть за неї щонайменше від 390 до 500 гривень:

Навіть із огляду на вартість доставки, ця монета обійшлася б колекціонерові, за умови придбання в магазині Нацбанку, в межах до 270−280 гривень, а на аукціонах вона коштує від 390 до 500 гривень. Тобто інвестор при продажі заробив би на ній не менш як у 1,4−1,8 раза більше, ніж вклав.

Дуже популярною у нумізматів та інвесторів серед монет, що продаються Нацбанком останніми днями, стала монета з нейзильберу номіналом 5 гривень «Тим, хто врятував світ. 40 років Чорнобильської катастрофи» .

За нацбанківської ціни в 242 гривні на аукціонних майданчиках вона вже коштує від 550 до 750 гривень, тобто, навіть із огляду на витрати на доставку, це в 1,7−2,3 раза більше від початкового вкладення інвестора:

Попри великий тираж (на сувенірній упаковці вказано до 250 000 штук) та нещодавній дозвіл Нацбанком купувати її до 5 штук «в одні руки», як і раніше, непоганою інвестицією можна вважати придбання монети випуску 2022 року «Ой у лузі червона калина» у сувенірній упаковці:

Відмінний патріотичний подарунок чи просто сувенір; ці монети добре розходяться серед українців навіть за умов війни. А якісне виконання і сам сюжет давно заслужили на повагу серед нумізматів. Великих грошей на ній не заробити, але свої 10−20% дохідності вона інвесторові забезпечить навіть за такого великого тиражу:

На останніх продажах в інтернет-магазині НБУ також продавалися ролики повсякденних пам'ятних монет «Сили безпілотних систем Збройних сил України», «Національна поліція України» та «Державна служба України з надзвичайних ситуацій» (у кожному ролику по 25 монет), а нацбанківська вартість такого ролика була в межах 459 гривень:

Продають такі колекційні ролики на нумізматичних майданчиках від 550 до 650−750 гривень, тобто із націнкою в межах 15−40%. Хоча окремі позиції таких колекційних роликів, як, наприклад, із серії по областях України 10 гривневих монет «Ми сильні. Ми разом.», приносили їх власникам до 50−60% доходу. Особливо в ті моменти, коли їх щойно випускали, і до регіональних колекціонерів частина тиражу цих монет ще не встигала фізично дійти.

Цього разу я спеціально докладно зупинився на монетах із недорогоцінних металів, порівняно недорогих, щоб показати, що інвестор може отримати хороший прибуток, навіть не вкладаючи значних коштів.

Нацбанк, його Банкнотно-монетний двір, а також нумізматичний інтернет-магазин НБУ продовжують поступово освоювати дуже специфічний ринок нумізматики, а якість, естетика та оригінальність українських монет помітно додають. А ось щодо саме можливості колекціонеру купити всі екземпляри, які йому сподобалися, — питання поки що залишаються. І тут НБУ та його відповідні структури ще мають над чим серйозно працювати.

Як і раніше, я обіцяю і надалі тримати читачів «Мінфіну» в курсі всіх нумізматичних новинок України, як із погляду колекціонування, так і з погляду інвестування. І далі розповідатиму про все цікаве в цій галузі у своїх наступних статтях про українські монети.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
BigBend
BigBend
7 травня 2026, 9:18
#
Того ж Зубра ще на руках у продавців немає, про яку вартість можна говорити?
+
0
Алексей Козырев
Алексей Козырев
7 травня 2026, 10:29
#
Для BigBend. Вже почали отримувати. А вартість реальна, бо угоди по купівлі на площадках активно йдуть.
+
0
BigBend
BigBend
7 травня 2026, 11:10
#
Можете надати лінк на хоч один лот Зубра, в якому реальна фотографія монети, а не картинка з сайту НБУ? Дякую.
+
+15
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
7 травня 2026, 11:37
#
Https://newauction.org/offer/chornobil_vidrodzhennja_zubr_u_suvenirnomu_pakovanni5_griven_2026_r-i349865871660084.html

https://newauction.org/offer/5_griven_2026_r_chornobil_vidrodzhennja_zubr_v_kapsuli_v_najavnosti-i349342891733970.html
+
0
BigBend
BigBend
7 травня 2026, 11:50
#
Дякую!
+
0
korvin29
korvin29
7 травня 2026, 11:51
#
В день реализации купил 2 комплекта Зубра на 2 разных аккаунта по комплекту (2 монеты в блистере и 2 монеты в капсуле). Покупал дополнительные для обмена на недостающие из этой серии. Для покупки монет нужно начинать обновлять страницу в 9:59 каждые 3−5 секунд (ну и знать один «прикол» в работе сайта НБУ…).
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами