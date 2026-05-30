НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку на понад $60 мільйонів

Національний банк протягом тижня, з 25 по 29 травня, не купував на міжбанківському ринку валюту та продав $796,02 млн. Це на $62,42 млн більше ніж минулого тижня — $733,60 млн. Про це свідчать дані НБУ .

Динаміка інтервенцій

Зазначимо, що з початку 2026 року Нацбанк жодного разу не виходив на ринок із купівлею валюти і продав понад $18 мільярдів. Така стабільна відсутність регулятора серед покупців свідчить про наявність структурного дефіциту іноземної валюти. На сьогодні цей розрив між попитом та пропозицією повністю компенсується шляхом використання міжнародних резервів.

З початку року НБУ на міжбанку:

не купував валюту;

продав $18 067,52 млн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на 1 травня 2026 року міжнародні резерви України становили $48 214,7 млн. У квітні вони зменшилися на 7,3%.