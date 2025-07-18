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18 липня 2025, 13:21

Uber інвестує $300 млн у запуск роботаксі

Компанія Uber уклала нову шестирічну угоду для розгортання понад 20 000 автономних таксі. Її партнерами в цьому проєкті стали виробник електромобілів Lucid та стартап у сфері безпілотних технологій Nuro. Про це повідомила пресслужба компанії.

Компанія Uber уклала нову шестирічну угоду для розгортання понад 20 000 автономних таксі.

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Деталі партнерства

У межах угоди Uber інвестує $300 мільйонів у компанію Lucid. Стартап Nuro, своєю чергою, надасть програмне забезпечення для автономного водіння четвертого рівня, яке буде інтегровано в електромобілі Lucid, що використовуватимуться для сервісу Uber. На тлі цієї новини акції Lucid зросли на 36%.

Очікується, що перші роботаксі з'являться на дорогах одного з мегаполісів США вже наступного року. Для Lucid ця угода є важливим кроком, що відкриває вихід на ринок автономних перевезень, де компанія раніше не була представлена.

Технології та плани

Nuro, який має підтримку таких гігантів, як Google та SoftBank, розробляє технології, здатні керувати автомобілем без участі людини за нормальних умов руху. Перші випробування спільного проєкту вже проходять на полігоні стартапу в Лас-Вегасі.

Основою для нового сервісу стануть електромобілі Lucid Gravity із запасом ходу до 725 км, що має допомогти зменшити операційні витрати та скоротити час на заряджання. У Lucid також не виключають, що в майбутньому до програми можуть бути долучені й інші моделі. Цей проєкт є розширенням стратегії Uber у сфері роботаксі, яка вже має партнерство з компанією Waymo (підрозділ Alphabet).

Перегони озброєнь на ринку роботаксі: хто є хто

Ринок повністю автономних таксі є одним із найгарячіших та найконкурентніших напрямків у сучасній технологічній індустрії. На ньому змагаються кілька типів гравців:

  • Технологічні гіганти: Лідер тут — Waymo, дочірня компанія Alphabet (Google), яка має найбільший досвід та вже роками експлуатує свої сервіси в кількох містах США. Також сюди належить Cruise, підрозділ General Motors.
  • Виробники автомобілів: Головний гравець — Tesla з її амбітним проєктом Robotaxi, що базується на власному автопілоті та камерній системі.
  • Розробники автономних систем: Це компанії, як-от Nuro або Mobileye, які не виробляють власні автомобілі, а створюють «мозок» — програмне та апаратне забезпечення для безпілотного водіння, яке потім продають або інтегрують у партнерстві з автовиробниками.
  • Агрегатори: Компанії, як-от Uber, які мають величезну клієнтську базу, але не мають власної технології автономного водіння. Їхня стратегія — партнерство з різними розробниками та автовиробниками.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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