Tesla стикається зі скепсисом ЄС щодо автопілота — Reuters

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявляє, що Європейський Союз незабаром схвалить систему автопілота компанії (Full Self-Driving, FSD). Втім, внутрішнє листування європейських регуляторів свідчить про серйозні сумніви щодо цієї технології та її безпеки. Про це повідомляє Reuters.

У квітні нідерландський регулятор RDW дозволив використання FSD (у режимі нагляду водія) та ініціював процедуру погодження на рівні ЄС. Вирішальне обговорення має відбутися на засіданні профільного комітету.

Попри оптимізм Маска, регулятори з Нідерландів, Швеції, Фінляндії, Данії та Норвегії висловили низку застережень. Зокрема, їх турбує схильність системи перевищувати швидкість, її робота на слизьких дорогах, а також можливість обходу обмежень, які мають забороняти користування смартфоном під час руху.

Окреме занепокоєння викликала й сама назва «Full Self-Driving (Supervised)», яка, на думку чиновників, може вводити водіїв в оману та створювати враження повністю автономного керування.

Для отримання дозволу необхідна підтримка щонайменше 55% країн ЄС, які представляють 65% населення блоку. Голосування цього тижня не заплановане — наступні засідання очікуються влітку та восени.

У компанії покладають великі надії на європейський ринок: після падіння продажів у 2025 році на 27% схвалення FSD може допомогти відновити позиції. Система доступна за підпискою та здатна самостійно керувати авто в окремих умовах, однак вимагає постійної уваги водія.

Аналітики вважають, що дозвіл у ЄС може суттєво підвищити прибутковість Tesla та зміцнити її позиції в конкуренції з китайськими виробниками. Водночас частина регуляторів наголошує: підтримка автоматизованого керування можлива лише за умови повної відповідності вимогам безпеки.

Додатковим фактором напруження стала кампанія прихильників Tesla, які масово надсилали регуляторам листи із закликами схвалити FSD. Самі чиновники визнають: така активність радше ускладнює процес ухвалення рішення, ніж допомагає йому.