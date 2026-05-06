6 травня 2026, 12:27

Ціни на нафту продовжили падіння на тлі натяків Трампа на можливість мирної угоди з Іраном

Ціни на нафту знижуються другий день поспіль після сигналів про можливе мирне врегулювання конфлікту між США та Іраном. Ринок очікує, що у разі деескалації можуть відновитися поставки з ключового нафтовидобувного регіону Близького Сходу. Про це повідомляє Reuters.

Станом на 09:40 ф'ючерси на нафту марки Brent впали на $1,69, або 1,5%, до $108,18 за барель після падіння на 4% на попередній сесії. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилися на $1,67, або 1,6%, до $100,60 після падіння на 3,9% напередодні.

Напередодні Дональд Трамп несподівано заявив про коротку паузу в операції супроводу суден через Ормузька протока, пославшись на прогрес у досягненні всеосяжної угоди з Іраном. Деталей домовленостей він не навів, а офіційної реакції з боку Тегерана поки не було.

Думка експерта

За словами старшого аналітика LSEG Ань Фам, такі сигнали можуть свідчити про потенційну деескалацію та підвищують шанси на звільнення суден, заблокованих у Перській затоці. Це, своєю чергою, може поступово повернути нафту на ринок.

Водночас експерт зазначає, що ціни залишаються відносно високими через невизначеність щодо угоди, а повне відновлення поставок навіть у разі її підписання займе час.

Трамп також наголосив, що ВМС США продовжать блокаду іранських портів. Саме обмеження постачання раніше підштовхнуло ціни на нафту до максимумів із березня 2022 року.

Його заява пролунала через кілька годин після брифінгу держсекретаря Марко Рубіо щодо операції із супроводу танкерів через протоку. Раніше військові США повідомляли про знищення іранських катерів, ракет і дронів під час виведення суден із затоки.
Закриття Ормузької протоки вже призвело до скорочення світових запасів нафти, оскільки нафтопереробні заводи намагаються компенсувати дефіцит.

Дефіцит запасів

Закриття Ормузької протоки вже призвело до суттєвого скорочення світових запасів палива. За даними Американського інституту нафти (API), за тиждень, що завершився 1 травня:

  • Запаси сирої нафти в США впали на 8,1 млн барелів.
  • Запаси бензину скоротилися на 6,1 млн барелів, а дистилятів — на 4,6 млн барелів.

Прогнози аналітиків

Ринок не вірить у швидке завершення конфлікту. Попри заяву Дональд Трамп про те, що протистояння може тривати ще два-три тижні, аналітики ING звертають увагу: строки завершення бойових дій постійно зміщуються з моменту їх початку. Тому нинішнє зниження цін вони розглядають як тимчасове полегшення, а не реальне покращення фундаментальних показників ринку.

Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 1

JWT
6 травня 2026, 12:42
Навіщо качати нафту, якщо можна качати ринок!
