Чому ціни на пальне продовжують зростати і скільки насправді заробляють АЗС

Ціни на пальне знову зростають. Які фактори впливають на це, скільки заробляють АЗС і який несподіваний механізм знайшла влади аби стримувати ціни розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Давайте дивитись разом. Візьмемо динаміку митних цін (собівартість) і цін на АЗС (без ПДВ та акцизу). Що ми бачимо?

По-перше, чітку прив’язку до зовнішнього ринку. В березні багато хто розхвилювався через темпи подорожчання, тепер можна пересвідчитись, що ринок діяв у чіткій відповідності до ситуації у світі. І все рівно бігли недостатньо швидко, про це нижче.

Бачимо й особливості тактики ціноутворення на етапі зниження. Тут ціна і по бензину, і по дизпальному АЗС йдуть не за світовою, а за митною вартістю. Це логічно, адже в умовах волатильності і непередбачуваності ринку ти насамперед дивишся на собівартість ресурсів, які в тебе вже є по факту.

По-друге, націнки обвалилися. В лютому, коли ринок був у відносному спокої, спред між митною та роздрібною вартістю складав $292/т, в квітні — $177. По Д П сповзання з $238 до 167.

В перерахунку на гривні це трохи менше 6 грн/л. З них мінімум 3 грн/л — витрати на збут, а ще 2 — транспортування від кордону.

І це, увага, середнє значення, тобто понад третини ринку, а приблизно стільки АЗС працює нижче середнього («Укрнафта», БРСМ, «Авантаж тощо), були, в кращому випадку, без прибутку. Гадаю, чимало невеликих мереж в квітні впіймали мінус. (Оптовики здебільшого теж рахують збитки).

Що далі?

Ціни будуть підростати. До речі, це повністю відповідає нещодавнім рекомендаціям Антимонопольного комітету орієнтуватись на ринкові фактори. Сьогодні вони вказують на необхідність зростання цін.

На митну вартість подивились, тепер давайте глянемо на ще один, не менш чіткий індикатор — гурт. Оптові ціни на 1 травня — 83 грн/л, роздріб — 88. У 2025 році різниця складала 8,40 грн/л, зараз — 5. Відхилення 3,4 грн/л.

По бензину за квітень світові котирування зросли на $137/т або на 4,5 грн/л. А на колонках — без змін. Оптова ціна на бензин 70,6 грн/л, на колонках — 72,6. Як вже зрозуміло, це мінус, при тому дуже довгий. Протягом 2025 року спред складав 9 грн/л, зараз 2,0. Як казав Віктор Федорович, решту додумайте самі.

Чи це відбудеться? Не факт, що вся пружина випрямиться. Ринок перебуває під жорстким пресингом уряду в особі «Укрнафти». Найбільша мережа торгує без прибутку за доручення уряду і бачимо, що це має ефект. Гадаю, поки це триватиме, про колишні параметри маржинальності можна забути.

За оперативними даними, в березні «Укрнафта» за обсягами продажів обійшла WOG і посіла друге місце після ОККО, а в квітні вийшла на першу сходинку! Зростання продажів за два місяці — понад 50%!

Чому ситуація нестандартна і складна? Кожен день новини про атаки по паливній інфраструктурі. Раніше це були нафтобази, тепер щодня новини про палаючі АЗС. Схоже, це не випадковість, а нова терористична тактика ворога. За який рахунок відбудовувати нафтобази та АЗС? Це теж буде тиснути на маржу і дуже сильно.

Єдине, що не викликає питань, це наявність ресурсу — пального всіх марок більш ніж достатньо.