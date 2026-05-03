Ринок ще не відчув повного впливу: гендиректор Exxon Mobil очікує зростання цін на нафту через війну в Ірані

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 травня 2026, 11:02

Ринок ще не відчув повного впливу: гендиректор Exxon Mobil очікує зростання цін на нафту через війну в Ірані

Генеральний директор Exxon Mobil Даррен Вудс попередив, що світовий ринок досі не повною мірою усвідомив масштаб безпрецедентного дефіциту енергоресурсів, спричиненого війною в Ірані та блокадою Ормузької протоки. Про це повідомляє CNBC.

Ринок ще не відчув повного впливу: гендиректор Exxon Mobil очікує зростання цін на нафту через війну в Ірані
Фото: freepik

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Чому ціни на нафту не зросли ще більше

За словами Вудса, у перший місяць конфлікту ситуацію частково згладили:

  • велика кількість танкерів, які вже перебували в дорозі;
  • використання стратегічних нафтових резервів;
  • скорочення комерційних запасів.

Однак ці ресурси не безкінечні. У міру їх вичерпання, якщо протока залишатиметься закритою, ціни на нафту почнуть зростати.

«Очевидно, що ринок ще не побачив повного ефекту безпрецедентних перебоїв у глобальних поставках нафти й газу», — зазначив Вудс.

Волатильність

Під час війни ціни на нафту залишаються нестабільними: вони зростають на тлі ризиків ескалації і падають на новинах про можливе перемир’я.

У п’ятницю 1 травня американська нафта WTI коштувала близько $101 за барель, еталонна Brent — близько $108.

За оцінкою Вудса, ці рівні більше відповідають історичним середнім показникам, ніж реальному масштабу поточних перебоїв.

Що буде після відкриття протоки

Глава Exxon очікує, що після відновлення судноплавства в Ормузькій протоці постачання нормалізуються протягом 1−2 місяців. Водночас:

  • танкери доведеться перерозподіляти;
  • накопичені затримки в постачанні — ліквідовувати;
  • логістика потребуватиме часу для відновлення.

Крім того, після завершення конфлікту уряди та компанії почнуть відновлювати запаси, що створить додатковий попит і підштовхне ціни вгору.

Читайте також: ОАЕ з 1 травня вийшли з ОПЕК та ОПЕК+: що буде з цінами на нафту

Ризики для видобутку Exxon

Компанія попередила:

  • видобуток на Близькому Сході може знизитися на 750 тис. барелів на добу;
  • обсяги переробки можуть впасти на 3% порівняно з кінцем 2025 року;
  • близько 15% загального видобутку вже зазнали впливу через блокаду протоки.

Окремо зазначається, що атаки Ірану пошкодили об'єкти експорту скрпаленого газу в Катарі, часткою в яких володіє Exxon.

Що з акціями компанії

Попри те, що з початку війни ціни на нафту зросли приблизно на 57%, акції Exxon Mobil за цей період майже не змінилися і навіть знизилися на близько 1% під час торгів у п’ятницю, 1 травня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами