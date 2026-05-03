Ринок ще не відчув повного впливу: гендиректор Exxon Mobil очікує зростання цін на нафту через війну в Ірані

Генеральний директор Exxon Mobil Даррен Вудс попередив, що світовий ринок досі не повною мірою усвідомив масштаб безпрецедентного дефіциту енергоресурсів, спричиненого війною в Ірані та блокадою Ормузької протоки. Про це повідомляє CNBC.

Чому ціни на нафту не зросли ще більше

За словами Вудса, у перший місяць конфлікту ситуацію частково згладили:

велика кількість танкерів, які вже перебували в дорозі;

використання стратегічних нафтових резервів;

скорочення комерційних запасів.

Однак ці ресурси не безкінечні. У міру їх вичерпання, якщо протока залишатиметься закритою, ціни на нафту почнуть зростати.

«Очевидно, що ринок ще не побачив повного ефекту безпрецедентних перебоїв у глобальних поставках нафти й газу», — зазначив Вудс.

Волатильність

Під час війни ціни на нафту залишаються нестабільними: вони зростають на тлі ризиків ескалації і падають на новинах про можливе перемир’я.

У п’ятницю 1 травня американська нафта WTI коштувала близько $101 за барель, еталонна Brent — близько $108.

За оцінкою Вудса, ці рівні більше відповідають історичним середнім показникам, ніж реальному масштабу поточних перебоїв.

Що буде після відкриття протоки

Глава Exxon очікує, що після відновлення судноплавства в Ормузькій протоці постачання нормалізуються протягом 1−2 місяців. Водночас:

танкери доведеться перерозподіляти;

накопичені затримки в постачанні — ліквідовувати;

логістика потребуватиме часу для відновлення.

Крім того, після завершення конфлікту уряди та компанії почнуть відновлювати запаси, що створить додатковий попит і підштовхне ціни вгору.

Ризики для видобутку Exxon

Компанія попередила:

видобуток на Близькому Сході може знизитися на 750 тис. барелів на добу;

обсяги переробки можуть впасти на 3% порівняно з кінцем 2025 року;

близько 15% загального видобутку вже зазнали впливу через блокаду протоки.

Окремо зазначається, що атаки Ірану пошкодили об'єкти експорту скрпаленого газу в Катарі, часткою в яких володіє Exxon.

Що з акціями компанії

Попри те, що з початку війни ціни на нафту зросли приблизно на 57%, акції Exxon Mobil за цей період майже не змінилися і навіть знизилися на близько 1% під час торгів у п’ятницю, 1 травня.