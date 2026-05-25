25 травня 2026, 14:46

Дизельне пальне в Європі пришвидшило падіння. Чи подешевшає в Україні

Ціни на нафтопродукти на Лондонській біржі падають. Драйвером спостерігачі називають очікування завершення війни на Близькому Сході й пожвавлення судноплавства в Ормузькій протоці. Про це пише enkorr.

Торги на біржі

Станом на 12:00 25 травня ф’ючерси на газойль на Лондонській біржі опустилися на $78/т, до місячного мінімуму $1 058/т. Відносно початку місяця ICE Gasoil втратив $241/т.

При цьому спотова вартість ДП в Європі на 22 травня знизилася за день на $39/т (до $1142/т), втративши за останні п’ять днів $110/т, або 4,85 грн/л.

На звітну годину нафта марки Brent торгується у межах $95,6/бар. (-$4,64/бар. відносно попередньої сесії) проти $107/бар. на початку минулого тижня. Ф’ючерси на West Texas Intermediate становлять $92/бар. (-$4,89/бар.) проти трохи більш як $108/бар.

Внутрішній ринок обережно реагував на падіння котирувань. У першій половині дня прайси компаній стартували від 71,50 грн/л на півдні й 74 грн/л — на заході. Ціни на словацький ресурс коливаються у межах 75,90−76 грн/л.

Як зазначив один із трейдерів, південь більш оперативно відреагував на зовнішні зміни, тоді як захід був інертнішим.

Чи побачимо зниження на українських АЗС

Щодо роздробу, то мережі потроху знижують ціни, надихаючись змінами в гурті й достатньо високою маржею. Станом на 22 травня спред між роздробом і гуртом майже досяг 10 грн/л, що на 4,95 грн/л більше за рівень початку місяця.

На початку тижня на 2 грн/л знизили ціни на стелах Marshal і «Катрал» — до 84,49 грн/л і 81,99 грн/л відповідно. UPG, «Авантаж 7», Mango і RLS були більш стриманими, знизивши ціни на 1 грн/л. Окрім стели, перший повернув і знижку на пальне обсягом 1 грн/л на покупку в гаманець. Таким чином, при купівлі через застосунок дизельне пальне в мережі UPG коштуватиме 84,50 грн/л. Оператор фактично зрівнявся за ціною з UKRNAFTA, де аналогічний рівень досягається завдяки стандартній знижці у 2 грн/л.

Менше ніж на 1 грн/л у середньому здешевшало пальне на станціях Parallel, AMIC, «Дніпронафта», VST, Brent Oil, «БРСМ-Нафта» й «Фактор». Останній тримає найнижчу середню ціну серед мереж — 81,50 грн/л (-50 коп./л).

Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 1

Romanenkas17
25 травня 2026, 17:21
Подешевшає на 40 копійок, але це не точно.
Не здивуюсь якщо ще акциз піднімуть знову в кінці року))
