Українці в квітні продали драгметалів на рекорду суму

У квітні 2026 українці продали фізичних драгметалів більше, ніж купили на рекордну суму 1,22 млн дол. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин з посиланнаям на статистику НБУ .

Скільки продали золота та срібла

золота продали більше, ніж купили на 655 тис дол (другий за історію результат)

срібла продали більше, ніж купили, а 565 тис дол (рекорд)

Всього населення купило фізичних банківських металів на 3,03 млн дол, а продало на 4,2 млн дол. Авжеж тотальна концентрація операцій в золоті — 96%.

Взагалі це дуже низьколіквідний й невеличкий ринок. Всього оборот 7,2 млн дол в місяць. Для порівняння в валютний ринок має оборот 3,2 млрд дол.