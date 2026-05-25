Українці в квітні продали драгметалів на рекорду суму

У квітні 2026 українці продали фізичних драгметалів більше, ніж купили на рекордну суму 1,22 млн дол. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин з посиланнаям на статистику НБУ.
25 травня 2026, 18:37
Скільки продали золота та срібла
- золота продали більше, ніж купили на 655 тис дол (другий за історію результат)
- срібла продали більше, ніж купили, а 565 тис дол (рекорд)
Всього населення купило фізичних банківських металів на 3,03 млн дол, а продало на 4,2 млн дол. Авжеж тотальна концентрація операцій в золоті — 96%.
Взагалі це дуже низьколіквідний й невеличкий ринок. Всього оборот 7,2 млн дол в місяць. Для порівняння в валютний ринок має оборот 3,2 млрд дол.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 3
а може і не продаватиму, роздам відприскам родинним тим може полегшу їм існування у цьому пеклі
хай продають і купують собі айфони лабуби чи ше шо там буде актуальне в майбутньому
100 доларів зараз і в 2050 це різні речі. 100 грам золота зараз і 2050+ це теж різні речі і точно шо не буде дешевше за 4500/troy ounce.