Глобальна криза: як економіки Азії переживають війну в Ірані

Офіційні особи від Австралії до Бангладеш попереджають про наростаючу інфляцію та зниження зростання економіки. Як вони переживають нафтову кризу і до яких проблем країни готуються далі, пише Financial Times. «Мінфін» публікує переклад статті.

На тлі зростаючої невизначеності Азіатський банк розвитку (АБР) знизив прогноз зростання для країн, що розвиваються, у регіоні. Тепер банк прогнозує зростання на 4,7% у поточному році та на 4,8% у 2027 році (проти попередніх прогнозів у 5,1% для обох періодів). В основі цього попередження лежить прогноз щодо інфляції, яка, на думку АБР, досягне 5,2% цього року (порівняно з 3% минулого року).

«Регіон охоплений „кризою, що поглиблюється“, — заявив президент АБР Масато Канда. — Ми зіткнулися з системними, довгостроковими збоями в глобальних енергетичних і торговельних мережах, а не просто з тимчасовою волатильністю».

Ресурси вичерпані

Економісти зазначають, що навіть багатим країнам доведеться економити ресурси. Банк Японії минулого тижня вдвічі знизив прогноз зростання реального ВВП на поточний фінансовий рік (що закінчується в березні наступного року) — з 1% до 0,5%.

Фредерік Нойманн, головний економіст HSBC по Азії, підкреслив, що центральні банки регіону стикаються з «колосальними» інфляційними шоками. Субсидії та використання резервів можуть лише частково пом'якшити проблему. «Збій настільки серйозний, що він позначиться не тільки на енергетиці, але й на продуктах харчування та іншій сировині», — додав він.

Південна Корея: імпортні ціни в березні підскочили на 16,1% у річному обчисленні — найрізкіший місячний стрибок з січня 1998 року.

Японія: минулого тижня влада витратила $35 млрд на підтримку ієни, оскільки зростаючі рахунки за імпорт чинять потужний тиск на національну валюту.

Сінгапур: центральний банк у квітні посилив грошово-кредитну політику вперше за чотири роки.

Австралія: регулятор цього тижня має вирішити, чи варто підвищувати процентні ставки втретє за 2026 рік, балансуючи між інфляцією та погіршенням економічних перспектив.

Ризики для країн, що розвиваються

Нойманн зазначив, що центральні банки все частіше говорять про ризики для зростання, які можуть мати більш довгостроковий вплив, ніж початковий інфляційний шок, особливо в бідних країнах з меншим запасом міцності.

«Чим ви багатші, тим легше вийти на міжнародний ринок і перекупити останній танкер, якому потрібна гавань», — сказав він.

Міністр фінансів Бангладеш Амір Хасру Махмуд Чоудхурі повідомив FT, що витрати на паливо буквально «знекровлюють державну скарбницю». Інфляція в країні вперто тримається вище позначки 8%.

В Індії чиновники заявляють, що країна залишиться найбільш швидкозростаючою великою економікою світу, проте Резервний банк Індії очікує уповільнення зростання до 6,9% у поточному фінансовому році (проти 7,6% у минулому) і попереджає, що ризики «зміщені в бік погіршення» через конфлікт.

Таїланд також знизив прогноз зростання на цей рік до 1,5% з попередніх 2%. Бангкок очікує, що інфляція досягне 3%, що значно вище попереднього прогнозу в 0,3%.

Три фази кризи

Щоб захистити споживачів, деякі уряди пішли на екстрені заходи. Японія запровадила паливні субсидії, завдяки яким ціни на бензин зросли лише на 10% з початку війни. Філіппіни субсидують водіїв громадського транспорту, а В'єтнам задіяв надзвичайний фонд для стримування цін на пальне.

Ендрю Тілтон, головний економіст Goldman Sachs по Азіатсько-Тихоокеанському регіону, виділив три фази в оцінці ризиків. На початку конфлікту інвестори дивляться на наслідки зростання цін. Потім вони аналізують ймовірність дефіциту ресурсів і оцінюють, як цей дефіцит вплине на економічні моделі. І, нарешті, на третьому етапі відбувається пошук балансу між інфляцією та зростанням.

Де цей баланс опиниться — відкрите питання: у більшості центральних банків регіону немає готової відповіді.