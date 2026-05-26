Шахрай з сумнівною ліцензією: Комісія попереджає про «інвестора» Войтенка

До НКЦПФР надходить дедалі більше скарг на Тараса Войтенка та пов’язану з ним структуру ПАТ «Войтенко-Інвест Проджект». За інформацією заявників, він представляється ліцензованим трейдером, бере гроші в людей, але не повертає їх. Про це йдеться в повідомленні Нацкомісії.

Що відомо про «інвестора» Войтенка

У Telegram-каналах Войтенко також демонструє документи, схожі на ліцензії Комісії, та поширює підроблені фото нібито з Головою НКЦПФР Олексієм Семенюком і Міністром фінансів Сергієм Марченком.

Комісія офіційно заявляє: жодних зустрічей не було, а фото є підробленими. Також ні сам Войтенко, ні пов’язані з ним структури не мають ліцензій НКЦПФР і не мають права надавати інвестиційні чи фінансові послуги в Україні.

Радимо уважно перевіряти інформацію про наявність ліцензій та дозволів перед передачею коштів або інвестуванням.