11 квітня 2026, 12:26

Нідерланди схвалили автопілот Tesla: це відкриває шлях до ринку ЄС

Нідерландський регулятор офіційно схвалив систему частково автоматизованого водіння від Tesla, відому як Full Self-Driving (FSD). Це рішення може відкрити шлях до потенційного розгортання технології на всій території Європейського Союзу, повідомляє Bloomberg.

Деталі

Організація RDW, яка відповідає за реєстрацію та схвалення транспортних засобів у Нідерландах, оголосила про свій вердикт у п'ятницю, 10 квітня. Нідерланди стали першою країною в Європі, яка дала «зелене світло» програмному забезпеченню FSD.

Водії в Нідерландах вже можуть почати використовувати систему. Тепер RDW планує подати заявку на схвалення системи в межах усього Євросоюзу до Європейської комісії. Для остаточного впровадження технології в регіоні знадобиться позитивне голосування всіх країн-членів ЄС.

Реація Маска та «суворі правила»

Генеральний директор Tesla Ілон Маск, який раніше неодноразово критикував повільні темпи регуляторних процесів у Європі, подякував владі Нідерландів. У соцмережі X він назвав процес перевірки RDW «надзвичайно суворим».

RDW заявила, що система FSD у Європі — це не та сама версія, що використовується у США. Регулятор наголосив на кількох відмінностях:

  • Безпека: європейські вимоги до безпеки та екологічності транспортних засобів є набагато жорсткішими.
  • Функціонал: програмне забезпечення та можливості американських і європейських моделей не є ідентичними й не можуть порівнюватися «один до одного».

Незважаючи на назву «Full Self-Driving», система не вважається повністю автономною. Вона залишається помічником водія та вимагає постійного нагляду з боку людини.

Це схвалення завершує період напружених переговорів між Tesla та RDW. Раніше компанія очікувала на позитивний результат ще в лютому, проте регулятор затримав рішення для проведення додаткових перевірок. Тепер же нідерландський досвід стане прецедентом для всієї Європи.

Реакція ринку

За даними Reuters, акції Tesla зросли приблизно на 0,7% під час позабіржових торгів у п’ятницю. Водночас від початку року вони втратили 23%, відстаючи від фондового ринку США.

Плани компанії

Компанія Tesla також розраховує на програмне забезпечення автопілота, щоб стимулювати продажі автомобілів, які сповільнилися в Європі через застарілу лінійку електромобілів та політичні заяви Elon Musk, що відштовхнули частину споживачів. Водночас продажі компанії в Європі у лютому зросли вперше за більш ніж рік.

Аналітик Morningstar Сет Голдштейн зазначив, що схвалення системи FSD нідерландським регулятором, а згодом і іншими європейськими органами, може сприяти зростанню продажів у найближчі місяці, оскільки споживачі зацікавлені у тестуванні цієї технології.

Роман Мирончук
