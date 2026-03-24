Tesla відновила зростання продажів у Європі вперше за рік — +12%

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
24 березня 2026, 16:30

Tesla відновила зростання продажів у Європі вперше за рік — +12%

Tesla продемонструвала перше за понад рік зростання місячних продажів у Європі, що стало позитивним індикатором для виробника на тлі посилення конкуренції з боку китайської BYD. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Реєстрацій нових електрокарів Tesla

У лютому обсяг реєстрацій нових електрокарів Tesla у ЄС, Великій Британії, Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії збільшився майже на 12% порівняно з минулим роком — до 17 664 одиниць. Безпосередньо в межах Євросоюзу продажі зросли на 29%.

Незважаючи на попереднє тривале падіння показників, Tesla залишається основним вибором для європейських споживачів електромобілів. До цього компанія не фіксувала позитивної динаміки реєстрацій у Європі з грудня 2024 року.

Водночас на європейському ринку загострюється протистояння з китайським автовиробником BYD. Продажі електричних та гібридних моделей цієї марки демонструють стабільне щомісячне зростання.

Реєстрація нових авто BYD

Минулого місяця кількість реєстрацій нових авто BYD у Європі зросла майже втричі, сягнувши 17 954 одиниць. Проте європейські автоконцерни все ще утримують лідерство в абсолютних показниках.

Volkswagen

Німецький Volkswagen зафіксував зростання реєстрацій на 2,2% до 256 452 машин, а продажі корпорації Stellantis збільшилися на 9,5% до 170 816 одиниць. Ці цифри охоплюють як електрокари, так і автомобілі з іншими типами двигунів.

Загалом європейський ринок електромобілів у лютому зріс майже на 16%. Сегмент гібридних моделей додав понад 10%, тоді як продажі авто з можливістю підзарядки від мережі підскочили на 33%.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 23 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами