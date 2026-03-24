Tesla відновила зростання продажів у Європі вперше за рік — +12%

Tesla продемонструвала перше за понад рік зростання місячних продажів у Європі, що стало позитивним індикатором для виробника на тлі посилення конкуренції з боку китайської BYD. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Реєстрацій нових електрокарів Tesla

У лютому обсяг реєстрацій нових електрокарів Tesla у ЄС, Великій Британії, Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії збільшився майже на 12% порівняно з минулим роком — до 17 664 одиниць. Безпосередньо в межах Євросоюзу продажі зросли на 29%.

Незважаючи на попереднє тривале падіння показників, Tesla залишається основним вибором для європейських споживачів електромобілів. До цього компанія не фіксувала позитивної динаміки реєстрацій у Європі з грудня 2024 року.

Водночас на європейському ринку загострюється протистояння з китайським автовиробником BYD. Продажі електричних та гібридних моделей цієї марки демонструють стабільне щомісячне зростання.

Реєстрація нових авто BYD

Минулого місяця кількість реєстрацій нових авто BYD у Європі зросла майже втричі, сягнувши 17 954 одиниць. Проте європейські автоконцерни все ще утримують лідерство в абсолютних показниках.

Volkswagen

Німецький Volkswagen зафіксував зростання реєстрацій на 2,2% до 256 452 машин, а продажі корпорації Stellantis збільшилися на 9,5% до 170 816 одиниць. Ці цифри охоплюють як електрокари, так і автомобілі з іншими типами двигунів.

Загалом європейський ринок електромобілів у лютому зріс майже на 16%. Сегмент гібридних моделей додав понад 10%, тоді як продажі авто з можливістю підзарядки від мережі підскочили на 33%.