Фонд гарантування виставляє на продаж активи банків на майже 8 мільярдів

Протягом поточного тижня у системі Prozorro.Продажі заплановано реалізацію активів чотирьох фінансових установ, що перебувають у процесі ліквідації. Загальна початкова вартість усіх виставлених лотів становить 7 908,8 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Структура активів, що торгуватимуться

Більшу частину пропозиції складають фінансові права вимоги, проте до переліку також увійшло майно та заборгованість перед банками:

Права вимоги за кредитами виставлені на суму 7 143,6 млн грн.

Дебіторська заборгованість торгуватиметься за 707,4 млн грн.

Майно та ресурси: нерухомість, земельні ділянки та основні засоби оцінені у 57,8 млн грн.

Деталі за конкретними банками

Найбільший обсяг активів припадає на Промінвестбанк, чиї лоти складають понад 99% загальної суми тижня — 7 844,7 млн грн. Сюди входять кредитні права на 7,09 млрд грн та дебіторська заборгованість на 707,4 млн грн.

Інші банки представлені меншими обсягами:

Банк Сич: на продаж виставлено активи на загальну суму 53,5 млн грн, де основну частку складають кредити (47,5 млн грн).

Мегабанк: пропонуються нерухомість та основні засоби з початковою ціною 10,1 млн грн.

КСГ Банк: виставлено об'єкти нерухомого майна за ціною 0,5 млн грн.

За словами Фонду, усі кошти, отримані в результаті успішних аукціонів, будуть спрямовані на розрахунки з кредиторами ліквідованих банків.

