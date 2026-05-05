Кабмін продовжив «Національний кешбек» ще на два роки

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про продовження дії програми «Національний кешбек» ще на два роки — до 30 квітня 2028 року. Про це йдеться у постанові уряду № 559.

Рішення Уряду

Згідно з документом, уряд підтримав пропозицію Міністерства економіки щодо реалізації проєкту з 1 травня 2026 року. Програма діятиме протягом воєнного стану, але не довше ніж до кінця квітня 2028 року. Рішення було затверджене прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

Що відомо про програму

«Нацкешбек» — це ініціатива президента, яка запрацювала на початку вересня 2024 року. Програма спрямована на підтримку українських виробників і передбачає повернення громадянам 10% вартості придбаних товарів вітчизняного виробництва.

1 березня набули чинності зміни в програмі «Національний кешбек». Тепер замість фіксованих 10% кешбек становить 5% або 15% — залежно від категорії товару.