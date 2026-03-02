1 березня набули чинності зміни в програмі «Національний кешбек». Тепер замість фіксованих 10% кешбек становить 5% або 15% — залежно від категорії товару. Про це йдеться у повідомленні Ощадбанку.
2 березня 2026, 11:15
З 1 березня набули чинності зміни в програмі «Національний кешбек»
Як змінилася програма
15% — на товари українського виробництва в категоріях із високою часткою імпорту (окремі непродовольчі товари, сири, деякі крупи та макаронні вироби).
- 5% — на товари українського виробництва в категоріях із нижчою часткою імпорту (переважно продукти харчування, аптечні товари, товари для дому, саду та городу).
Механіка програми не змінюється:
- кошти автоматично зараховуються на картку «Національний кешбек»;
- суму можна перевірити в застосунку «Дія»;
- додаткових дій від учасників не потрібно.
Максимальна сума кешбеку — до 3000 грн на місяць.
Нагадаємо
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства оголосило про оновлення переліку товарів і послуг, на які можна витрачати кошти, отримані в рамках державної програми «Національний кешбек». Зміни набули чинності з 22 листопада 2025 року.
Джерело: Мінфін
