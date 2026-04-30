Кешбек на пальне продовжили до 31 травня, але зменшили суму

Кабмін продовжив програму кешбеку на пальне для українців до 31 травня. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що зміниться

З 1 травня максимальна сума компенсації становитиме до 500 грн на місяць на одного користувача (до 1 травня вона становить 1000 грн).

«Такий рівень відповідає фактичним нарахуванням більшості учасників і дозволяє зберегти підтримку максимальної кількості людей, забезпечуючи адресність програми», — заявили в міністерстві.

Кешбек з 20 березня отримали понад 2 млн користувачів програми.

«91% користувачів — це власники авто бюджетного класу з невеликим об'ємом двигуна», — додали у пресслужбі.

Як працює програма

У рамках програми компенсації українці можуть отримати часткове відшкодування вартості пального, придбаного на АЗС — учасниках програми. Отриматувати кешбек почали з 20 березня.

Який розмір кешбеку

15% — за дизельне пальне;

10% — за бензин;

5% — за автогаз.

Це дозволить заощаджувати від 2 до 11 гривень на кожному літрі пального залежно від його виду.

Яка максимальна сума

Максимальна сума кешбеку за пальне становила до 1000 грн на людину на місяць. Водночас загальний ліміт в програмі «Національний кешбек» залишається без змін — до 3000 грн на місяць.

Фінансування програми не потребуватиме додаткових видатків державного бюджету, а буде здійснюватись у межах коштів, вже передбачених в бюджеті Мінекономіки.