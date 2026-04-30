Кабмін продовжив програму кешбеку на пальне для українців до 31 травня. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Кешбек на пальне продовжили до 31 травня, але зменшили суму
Що зміниться
З 1 травня максимальна сума компенсації становитиме до 500 грн на місяць на одного користувача (до 1 травня вона становить 1000 грн).
«Такий рівень відповідає фактичним нарахуванням більшості учасників і дозволяє зберегти підтримку максимальної кількості людей, забезпечуючи адресність програми», — заявили в міністерстві.
Кешбек з 20 березня отримали понад 2 млн користувачів програми.
«91% користувачів — це власники авто бюджетного класу з невеликим об'ємом двигуна», — додали у пресслужбі.
Як працює програма
У рамках програми компенсації українці можуть отримати часткове відшкодування вартості пального, придбаного на АЗС — учасниках програми. Отриматувати кешбек почали з 20 березня.
Який розмір кешбеку
- 15% — за дизельне пальне;
- 10% — за бензин;
- 5% — за автогаз.
Це дозволить заощаджувати від 2 до 11 гривень на кожному літрі пального залежно від його виду.
Яка максимальна сума
Максимальна сума кешбеку за пальне становила до 1000 грн на людину на місяць. Водночас загальний ліміт в програмі «Національний кешбек» залишається без змін — до 3000 грн на місяць.
Фінансування програми не потребуватиме додаткових видатків державного бюджету, а буде здійснюватись у межах коштів, вже передбачених в бюджеті Мінекономіки.
