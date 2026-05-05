Вартість пального може зрости ще на кілька гривень — експерт

На українських АЗС знову фіксують підвищення цін на бензин і дизель. Найближчим часом тенденція до подорожчання збережеться, а вартість пального може зрости ще на кілька гривень за літр. Про це пише РБК-Україна з посиланням на директора консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Яка причина

Основною причиною нового витка зростання стало подорожчання нафти та нафтопродуктів на світових ринках.

За словами Куюна, у квітні світові ціни на бензин піднялися на $137 за тонну, що еквівалентно приблизно 4,5 грн за літр, тоді як на внутрішньому ринку це зростання ще не було повністю відображене.

Читайте також: В Ірані заявили про удар по військовому кораблю США. Нафта Brent злетіла понад $110

Що очікують експерти

Найближчим часом експерти очікують подальше підвищення вартості пального. Дизель може повернутися до рівня понад 90 грн за літр, додавши ще 2−3 грн, тоді як бензин подорожчає сильніше — орієнтовно на 3−4 грн за літр через більш суттєве зростання світових цін.

Водночас ризиків дефіциту пального наразі не прогнозують. За оцінками експертів, ринок залишається забезпеченим ресурсом, попри цінові коливання.

Як змінилися ціни на нафту

До початку конфлікту, 28 лютого, нафта марки Brent торгувалася за ціною близько 70 доларів за барель. На піку напруженості 7 квітня ціни досягали 117,63 долара за барель — рекордного рівня з червня 2022 року. Після оголошення умовного дводенного припинення вогню 7 квітня котирування обвалилися приблизно на 13−15%, до $94−95.

JPMorgan попереджав, що в разі збереження блокади до середини травня ціна може перевищити $150 — абсолютний рекорд. Тим часом, за даними моніторингу суден, кількість суден, що проходять через Ормузьку протоку, впала до кількох одиниць на добу проти понад 100 у звичайний день.