В Ірані заявили про удар по військовому кораблю США. Нафта Brent злетіла понад $110

У понеділок, 4 травня, військово-морські сили Ірану заявили, що запобігли «входу ворожих військових кораблів» до Ормузької протоки, висловивши їм «швидке й рішуче попередження», пише Reuters з посиланням на державне телебачення країни.

Що пишуть ЗМІ

Напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars повідомило, що американський військовий корабель був уражений двома ракетами під час проходу біля порту Джаск — південного входу в Ормузьку протоку — і був змушений відмовитися від спроби пройти через неї. Центральне командування США, що входить до складу Пентагону, у свою чергу заявило, що жоден американський корабель не був атакований.

Проте, на тлі новин про інцидент у районі Ормузької протоки нафта марки Brent з поставкою в липні підскочила до $113 за барель, трохи пізніше скоригувавшись до $112 (зростання майже на 4% відносно рівня попереднього закриття), звертає увагу MarketWatch. Нафта марки WTI з поставкою в червні зросла до $105. Ф'ючерси на основні американські індекси — у мінусі.

Заява Трампа

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що Штати розпочнуть операцію зі звільнення суден, заблокованих в Ормузькій протоці, як «гуманітарний жест» для надання допомоги нейтральним країнам в умовах війни на Близькому Сході.

Для цього Вашингтон, як уточнили в Пентагоні, серед іншого, збирався задіяти військові кораблі, авіацію та військових. В Ірані, реагуючи на це, попередили, що сприйматимуть будь-які заходи американських військових кораблів до Ормузької протоки як порушення режиму припинення вогню.

Що відбувається з цінами на нафту

До початку конфлікту, 28 лютого, нафта марки Brent торгувалася за ціною близько 70 доларів за барель. На піку напруженості 7 квітня ціни досягали 117,63 долара за барель — рекордного рівня з червня 2022 року. Після оголошення умовного дводенного припинення вогню 7 квітня котирування обвалилися приблизно на 13−15%, до $94−95.

JPMorgan попереджав, що в разі збереження блокади до середини травня ціна може перевищити $150 — абсолютний рекорд. Тим часом, за даними моніторингу суден, кількість суден, що проходять через Ормузьку протоку, впала до кількох одиниць на добу проти понад 100 у звичайний день.