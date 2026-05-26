26 травня 2026, 9:01

У Чехії схвалили жорсткіші правила для українських біженців: що зміниться

Уряд Чехії схвалив новелу закону про українських біженців. Вона посилює частину правил для людей із тимчасовим захистом. Якщо документ пройде парламент і його підпише президент, основні зміни мають запрацювати з 1 січня 2027 року. Про це пише Сzechia-online.cz.

Що може змінитися для біженців

Тимчасовий захист може зникати, якщо його власник понад 30 днів не перебуває на чеській території або вчиняє тяжку злочинну діяльність. Новела також змінює правила для гуманітарної допомоги та авто з українськими номерами.

Міністр внутрішніх справ Любомір Метнар заявив, що новела не має зачепити іноземців, які в Чехії працюють і дотримуються законів.

За його словами, документ спрямований на зловживання системою, нелегальну міграцію та людей, які не поважають чеське законодавство.

Найгостріша зміна стосується тимчасового захисту. За пропозицією уряду, право на перебування може зникати, якщо людина з тимчасовим захистом перебувала понад 30 днів поза територією держав Шенгенської зони.

Це важлива деталь. Йдеться не просто про коротку поїздку до родини чи в справах. Уряд хоче відрізати випадки, коли людина формально має захист у Чехії, але фактично довго живе не тут.

Гуманітарна допомога: правило 16 днів

Окремий блок стосується гуманітарної допомоги. Її отримують українські біженці, які перебувають у скрутному становищі.

За новими правилами, отримувачі такої допомоги мають перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів у місяці, за який їм належить виплата.

Логіка уряду проста: допомогу не мають отримувати люди, які в Чехії фактично не живуть. Водночас короткі поїздки за кордон — наприклад до родини або через документи — не повинні автоматично позбавляти людину права на виплату.

Саме тут для українців буде найбільше практичних питань. Як рахуватимуть дні? Які поїздки вважатимуть прийнятними? Які документи можуть знадобитися, якщо виникне перевірка? Поки новела ще не стала законом, ці деталі треба відстежувати дуже уважно.

Скільки українців у Чехії отримують допомогу

За словами Метнара, за березневими даними в Чехії перебувають 385 040 українських біженців. Із них 90 тисяч отримують гуманітарну допомогу.

Міністр також заявив, що від початку року виявили кілька сотень випадків зловживання. Поліція, за його словами, відкрила понад 40 кримінальних проваджень, а сума шкоди перевищує 18 мільйонів крон.

Ці цифри уряд використовує як аргумент для посилення правил. Але для звичайних українських родин у Чехії головне інше: не пропустити момент, коли пропозиція перетвориться на чинний закон.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
