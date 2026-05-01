1 травня 2026, 8:33

Дохідність ОВДП залишається вигідною та покриває інфляційні ризики — НБУ

У Національному банку вважають поточні ставки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) цілком адекватними та привабливими для всіх типів інвесторів. Наявна дохідність на рівні 15−16% річних не лише покриває поточне зростання цін, а й дозволяє отримати реальний прибуток. Про це заявив заступник голови НБУ Володимир Лепушинський під час брифінгну з монетарної політики 30 квітня.

Фото: НБУ

Чому ОВДП залишаються привабливими?

Лепушинський наводить кілька ключових аргументів на користь інвестицій у держпапери:

  • Перевищення інфляції: при поточній інфляції у 7,9% та прогнозі 9,4% на кінець року, ставки у 15,2−16,2% забезпечують надійний захист заощаджень.
  • Тимчасовий характер інфляції: хоча прогноз на 2026 рік було підвищено, в НБУ впевнені, що це лише ситуативний сплеск, і вже наступного року темпи зростання цін почнуть стійко знижуватися.
  • Конкурентність: ставки за ОВДП поступово вирівнюються з депозитними, що робить цей інструмент дедалі масовішим серед населення.

Стан ринку та потенціал залучень

Попри певні коливання попиту, ситуація на ринку запозичень не викликає занепокоєння у центробанку.

З початку року Міністерство фінансів залучило 182 млрд грн, тоді як погасило трохи більше 140 млрд грн. Це означає, що рівень рефінансування боргу (ролловер) становить понад 130%, що суттєво перевищує закладені в бюджеті 100%.

Якщо бюджету знадобляться значніші обсяги коштів, Мінфін може активніше використовувати бенчмарк-облігації, якими банки формують свої резерви.

Лепушинський підкреслив, що Міністерство фінансів самостійно «диригує» обсягами запозичень, виходячи з поточних фіскальних потреб країни. НБУ, зі свого боку, готовий підтримувати діалог для забезпечення фінансової стабільності.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
