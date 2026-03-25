Яким має стати курс долара, щоб придбання гривневих ОВДП втратило сенс

На тлі падіння курсу гривні інтерес українців до ОВДП не згасає. Їхні обсяги у інвестиційних портфелях продовжують зростати і, що дивує за нинішніх обставин, це забезпечують саме гривневі папери. «Мінфін» вирішив розібратися, чи є сенс зараз їх купувати та до якого рівня має впасти національна валюта, щоб придбання ОВДП не мало жодного сенсу.

Фаворит інвесторів

Для більшості українців доступний досить обмежений перелік інвестиційних інструментів, які не потребують великих капіталовкладень та не передбачають значних ризиків. Традиційно, найпопулярнішими є депозити та готівкова валюта. Однак із кожним роком дедалі більше зростає вага ОВДП, які передбачають вищу дохідність, порівнюючи з банківськими вкладами, та не оподатковуються. А купити облігації онлайн так само просто, як і відкрити банківський вклад.

Наразі в портфелях громадян ОВДП на 129,3 млрд грн, а ще напочатку року, менш як три місяці тому, їх було на 17,3 млрд грн менше, тобто зростання становить 15,5%.

Для держави ОВДП — також вагомий інструмент фінансування дефіциту бюджету. Цього року уряд вже залучив через облігації 117,2 млрд грн, а загалом за період від початку повномасштабної війни — понад 2,1 трлн грн.

Якщо подивитись на частку громадян у загальній статистиці розподілу облігацій, то вона здається невеликою — 6,44%. Лідери тут — традиційно банки та НБУ. Водночас частка громадян постійно зростає, а у нових розміщеннях українці відіграють дедалі більшу роль. Якщо зіставити загальне розміщення ОВДП урядом і зростання портфеля фізосіб, то виявиться, що вони викупили близько 15% нових цінних паперів (відразу уточнимо, що це не точний показник, а орієнтовні цифри, адже громадяни могли купувати у брокерів старі випуски). Для порівняння: загальний пакет облігацій у юросіб, страхових компаній та нерезидентів наразі становить 12,91%.

Цікавою є ще одна особливість інвестицій громадян в ОВДП. Останнім часом суттєво зріс інтерес саме до гривневих паперів. На них припадає 62,6% від загального обсягу портфеля. Хоча, традиційно, співвідношення гривневих та валютних облігацій було приблизно рівним.

Частково свою роль тут відіграє простіша купівля саме гривневих облігацій — вони представлені в «Дії», а деякі брокери не пропонують фізособам валютні — через складнощі переказу доларів чи євро. Однак важлива також і дохідність, яка за гривневими паперами є приблизно в 4,5 раза вищою.

Справжній король інвестицій

Та якими масштабними не були б інвестиції українців у державні папери, вони тьмяніють на фоні купівлі готівкової валюти. Загальні її обсяги поза банками оцінюються орієнтовно в $130 млрд, а це 5,7 трлн грн в еквіваленті. Для порівняння: всі кошти громадян на банківських рахунках та всі ОВДП у їх портфелях разом — це 1,55 трлн грн.

У своєму прагненні захистити заощадження завдяки валюті українці не зупиняються. Як відзначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, за підсумками минулого року, населення купило на $6,83 млрд готівкової валюти більше, ніж продало. За поточним курсом це 299 млрд грн — у 2,3 раза більше, ніж весь портфель громадян у ОВДП. При цьому у 2024 році наші співвітчизники збільшували валютні заощадження ще активніше — купили на $9,84 млрд (430 млрд грн) більше, ніж продали.

Цього року втеча у валюту видається виправданою. Якщо наприкінці 2025 року середній курс продажу долара в банках, за даними «Мінфіну», становив 42,35 грн/$, то зараз це вже 44,11. Це означає, що приблизно за три місяці національна валюта втратила 1,76 грн, або ж 4,16%.

Причина падіння гривні щодо долара, з одного боку, в глобальній тенденції — на тлі війни в Ірані та енергетичної кризи американська валюта зміцнюється щодо євро. Однак є і суто національні чинники — імпортери збільшують закупівлі валюти для придбання дорогого пального, а ЄС все не може вирішити долю кредита для України на 90 млрд євро.

Як це часто відбувається, на тлі девальвації українці збільшують купівлю валюти. За словами Шевчишина, минулого тижня наші співвітчизники в середньому купували її на $58 млн більше, ніж продавали. Це на 28% перевищує середні показники.

Долар чи облігації, що зараз краще

В той час, як ціна долара зростає, дохідність за ОВДП, навпаки, знижується. На початку цього року Міністерство фінансів розміщувало облігації з погашенням приблизно через рік із дохідністю 16,35%, в середині лютого ставка знизилась до 15,34%, а за результатами аукціону 17 березня становить 15,12%.

Дохідність облігацій йде на спад насамперед через зниження облікової ставки Нацбанком наприкінці січня з 15,5% до 15%. Додатковими чинниками, які дозволили Мінфіну знизити вартість запозичень, стала відносно невисока інфляція — 7,6% за підсумками лютого у річному вимірі, та високий попит на державні папери.

Зростання долара разом зі зниженням дохідності облігацій наводить на думку, що інвестиції у валюту можуть стати вигіднішими за купівлю державних паперів.

Порахуємо, що кожен інструмент дасть на практиці. Як вже зазначалося, на останніх аукціонах ОВДП пропонувалися з дохідністю 15,12%. Доходи від них не оподатковуються, тому вважатимемо це чистим заробітком.

Долар же зараз можна купити за середнім курсом 44,11 грн/$. Для того, щоб він приніс таку ж дохідність, як і держоблігації, він має подорожчати на ті самі 15,12%, тобто його курс має сягнути 50,78 грн. Відповідно, будь-який менший курс через рік означатиме, що ОВДП є вигіднішими.

Звісно, валюту можна не лише «тримати під матрацом», а й інвестувати. Середня ставка за доларовими депозитами становить майже символічні 1,24%, а коли Мінфін востаннє розміщував відповідні ОВДП, дохідність за ними була 3,43%. Тому, якщо ви придбаєте американську валюту за поточним курсом, а потім вкладете її у облігації, на дохідність гривневих паперів ви вийдете, якщо долар зросте на 11,3%. Тобто курс має становити 49,09 грн.

Звісно, в історії є приклади і значно суттєвішого падіння гривні. Але за поточної ситуації експерти не бачать причин для цього. Головним гравцем на валютному ринку України залишається Нацбанк, який, хоча й готовий на декілька відсотків відпустити курс, коли до цього підштовхують обставини, загалом підтримує курсову стабільність. На початок березня його золотовалютні резерви становили $54,8 млрд, що дозволяє спокійно чекати, коли ЄС почне виділяти нову допомогу.

До того ж міжнародні оглядачі не вірять у тривалу війну США та Ізраїлю проти Ірану. Відповідно, нафта дешевшатиме, долар здаватиме позиції проти євро, а українські імпортери пального скоротять витрати на валюту. Після цього цілком може повернутись до звичних показників і придбання валюти населенням, що додатково послабить тиск на гривню.

В ICU прогнозують, що на кінець року курс становитиме 45 грн/$. За консенсус-прогнозом банків, який підготував аналітичний центр при Київській школі економіки, долар коштуватиме 45,2 грн. До такого показника схиляється й інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Андрій Шевчишин очікує, що на кінець року долар може коштувати 45−46 грн/$. «Цифра лякає, але це всього лише приріст на 6%, і це не критично для економіки», — відзначає він.

Звісно, прогнози — це не гарантія, що гривня уникне суттєвої девальвації. Та курс 50,78 грн/$ та 49,09 грн/$ — це ті орієнтири, на які потрібно зважати, формуючи власний портфель та визначаючись між валютою чи гривневими інструментами.