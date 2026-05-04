4 травня 2026, 19:35

67% прибутку на Polymarket забирає 0,1% акаунтів, решта переважно втрачає гроші

На ринках прогнозів Polymarket і Kalshi переважна більшість звичайних трейдерів стабільно програє — а весь прибуток концентрується в руках невеликої групи професіоналів. Про це пише The Wall Street Journal.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Масштаб нерівності

На Polymarket 67% прибутку припадає на 0,1% акаунтів — менш ніж 2 000 облікових записів заробили сукупно близько $500 млн. Понад 70% користувачів Polymarket взагалі залишаються в мінусі: типовий трейдер у мінусі від $1 до $100, а найгірші 10% втратили в середньому по $4 000 кожен. На Kalshi на кожного прибуткового користувача припадає 2,9 збиткових. Загальний місячний обсяг торгів на обох платформах у квітні 2026 року сягнув $24,2 млрд, порівняно з $1,8 млрд роком раніше.

Хто насправді заробляє

Прибуток акумулюють алгоритмічні торгові фірми з доступом до дорогих потоків даних. Трейдер Майкл Босс — колишній профі з покеру, статистик за освітою — розміщує 60 угод на хвилину й коригує ставки 30 разів на секунду, заробивши на Kalshi понад $668 000 лише за три місяці. Фірма студента Принстонського університету Семюела Вуд-Соллофа тримає в роботі від $500 000 до $1 млн одночасно на кількох платформах. Серед великих гравців — кількісний торговий дім Susquehanna International Group, який торгує на Kalshi на сотні мільйонів доларів на тиждень, та Jump Trading.

Пастка mention-ринків

Окрему небезпеку становлять так звані mention-ринки — ставки на те, чи вимовить публічна особа певне слово в прямому ефірі. Аналіз WSJ понад 35 000 завершених контрактів Kalshi показав: ставки «так» з імовірністю виграшу 50% насправді спрацьовують лише в 40% випадків. Середній програш на таких ставках — 11% від вкладеної суми, що гірше за більшість ігрових автоматів у Лас-Вегасі. Проте обсяги торгів у цьому сегменті вибухово ростуть з середини 2025 року — завдяки вірусним трансляціям в соцмережах та просуванню через інфлюенсерів.

Чому це важливо

Ринки прогнозів позиціонують себе як доступний фінансовий інструмент для широкої аудиторії, проте дані WSJ демонструють класичну асиметрію інформації: роздрібний трейдер без алгоритмів і дорогих даних системно програє професіоналу.

Нагадаємо, що в Україні платформу Polymarket було заблоковано рішенням НКЕК 10 грудня 2025 року.

Джерело: Мінфін
