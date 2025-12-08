Ринки прогнозів: як інвестори заробляють і програють на торгівлі ймовірностями

«Мінфін» вже писав про те, що схильні до ризику інвестори масово виходять із альткоїнів і освоюють заробітки на прогнозуванні. Активність на цьому ринку встановлює нові рекорди, що, зрозуміло, приваблює нових гравців. Нещодавно свою платформу прогнозів запустив Чанпен Чжао, колишній CEO Binance . «Мінфін» розбирався, як саме заробляють на передбаченнях і головне, — яку ціну платять ті, хто помиляється.

Обсяги ринку прогнозів

Днями Чанпен Чжао представив спільноті свій новий проект: ринок прогнозів Predict.fun, що працює на блокчейні BNB Chain. Над платформою працював колишній співробітник Binance, а ключовим інвестором виступила YZi Labs (сімейний офіс самого Чжао і співзасновниці Binance Йі Хі). Головна інновація Predict.fun — це можливість отримувати дохід з токенів, «заморожених» у ставках.

Зараз на платформі відкрито два ринки із загальним обсягом понад $300 тис, вже зареєстровано 12 тис користувачів і близько 300 тис ставок.

Платформи прогнозування в криптовалютах попри загальну ринкову тенденцію, у листопаді зафіксувавши абсолютний максимум за обсягами здійснених угод — $8,3 млрд. Для порівняння: це більш ніж у чотири рази перевищує показник у серпні.

У листопаді ринки прогнозів стали чи не єдиним сектором криптоекономіки, який показав позитивну динаміку. Останній місяць осені став для ринку цифрових активів одним з найгірших за останні кілька років, коли ціна біткоїна обвалилася майже на 17%, а обсяги на торгових майданчиках впали до 30%.

Імпульс популярності ринки прогнозів отримали під час президентських виборів у США в 2024 році, і з тих пір обсяги зростають практично щомісяця, з різким стрибком з вересня. Але в останні тижні на крипторинку зафіксовано вибухове зростання кількості подій, пов'язаних з такими платформами.

На початку листопада Google додала дані платформ прогнозів Polymarket і Kalshi безпосередньо в пошук Google і на своїй оновленій платформі Google Finance. Тижнем пізніше Yahoo Finance заявила, що буде показувати дані Polymarket за ключовими економічними, державними та ринковими показниками.

Наприкінці листопада брокер Robinhood оголосив про запуск своєї платформи ринку прогнозів спільно з Susquehanna International Group. А в жовтні корпорація Intercontinental Exchange (ICE), якій належить фондова біржа NYSE, провела раунд фінансування на $2 млрд в Polymarket.

Що таке ринки прогнозів і як вони працюють?

Ринки прогнозів — це платформи, де ви торгуєте ймовірністю реальних подій, таких як вибори, показники інфляції, зниження процентних ставок, спортивні результати або криптовалютні віхи.

Для приватного інвестора це відкриває два шляхи:

спекулятивний: можливість заробити на власній проникливості та вмінні аналізувати інформацію швидше за інших.

інформаційний: Інструмент, що дозволяє бачити справжню картину світу без «рожевих окулярів» та редакційної цензури.

Геніальність ринків передбачень — у їхній простоті. Ви торгуєте подійними контрактами. Уявіть, що існує акція під назвою «ФРС знизить облікову ставку у грудні 2025». Ця акція має лише два фінальні стани:

$1.00 (або 100%) — якщо подія сталася (ТАК).

$0.00 — якщо подія не сталася (НІ).

У будь-який момент часу до настання події ціна цієї «акції» коливається в діапазоні від 1 до 99 центів. Ця ціна є прямим відображенням ймовірності.

Приклад: Якщо контракт «Зниження ставки» торгується по 60 центів, це означає, що ринок (колективний розум тисяч людей з грошима) оцінює ймовірність цієї події у 60%. Ваше завдання як інвестора — знайти асиметрію. Якщо ви провели аналіз макроекономічних звітів і впевнені, що зниження ставки неминуче, а ринок дає за це лише 60 центів, ви купуєте контракт. У разі успіху ви отримуєте $1.00 за кожен вкладений 60-центовий контракт, фіксуючи 66% чистого прибутку.

Тут треба пам’ятати головне: система дозволяє просто заробляти гроші і також просто їх втрачати.

Технологічний фундамент

У 2025 році більшість таких платформ (лідером залишається Polymarket) працюють на базі блокчейну (найчастіше Polygon). Це гарантує прозорість: ніхто не може «підкрутити» ставки або заблокувати ваші кошти без причини. Розрахунки ведуться у стейблкоїнах (наприклад, USDC), які прив'язані до долара США 1:1.

Але хто вирішує, чи сталася подія? Тут в гру вступають децентралізовані оракули (наприклад, протокол UMA). Це система арбітражу, де незалежні учасники голосують за результат події, спираючись на перевірені джерела (сайт ФРС, результати ЦВК, дані Reuters). Це виключає людський фактор адміністрації сайту.

Легенда про «Французького кита»

Щоб зрозуміти масштаб можливостей (і ризиків), ми повинні повернутися до подій 2024 року, які стали поворотним моментом для всієї індустрії. Вибори президента США стали найбільшим ринком передбачень в історії людства.

Поки традиційні медіа, такі як CNN чи The New York Times, публікували соціологічні опитування, що показували «нічию» або мінімальний розрив між кандидатами, на ринку прогнозів відбувалася аномалія. Один трейдер почав масово скуповувати контракти на перемогу Дональда Трампа.

Цим трейдером був француз під ніком Theo (відомий як Fredi9999). Його історія — це майстер-клас з роботи з даними.

Як він це зробив?

Theo не був фанатиком. Він був математиком і трейдером. Він помітив, що традиційні опитування мають системну помилку — «ефект сором'язливого респондента». Люди часто соромилися зізнатися телефонному опитувачу, що підтримують одіозного кандидата.

Theo використав альтернативну методику, відому як «neighbor method» (метод сусіда). Замість питання «За кого ви будете голосувати?», респондентів питали: «За кого, на вашу думку, проголосують ваші сусіди?». Це зняло психологічний блок, і дані показали значну перевагу республіканця.

Результат

Він поставив понад $30 мільйонів власних коштів. Це був колосальний ризик. Якби він помилився, його статки перетворилися б на нуль. Але в ніч виборів, коли карта штатів почала червоніти, вартість його контрактів злетіла до небес. Його чистий прибуток склав близько $85 мільйонів.

Цей кейс довів світу: ринок передбачень — це не казино. Це місце, де якість інформації конвертується в гроші з найвищим коефіцієнтом ефективності.

Стратегії заробітку: Від снайпінгу до математики

Заробіток на ринках прогнозів не обмежується простим вгадуванням результатів («Ставлю на Реал Мадрид»). Досвідчені учасники використовують складніші стратегії.

1. Торгівля на новинах

Ринки реагують на новини швидко, але не миттєво. Завжди існує «часовий лаг» — від 10 секунд до 5 хвилин — між публікацією новини та повною корекцією ціни.

Кейс «Фейковий ETF»: Коли хакери зламали Twitter Комісії з цінних паперів США (SEC) і написали, що Bitcoin-ETF схвалено, ціна контракту «Yes» на Polymarket миттєво злетіла з 50 до 99 центів.

Трейдери, які мали налаштовані сповіщення і купили контракт у перші секунди по 60−70 центів, могли продати його по 99 центів ще до того, як стало відомо, що це фейк.

А ось ті, хто купив по 99 центів, потрапили в пастку. Коли через 15 хвилин Гері Генслер (тодішній голова SEC) спростував новину, ціна впала до 5 центів. Це класичний приклад того, як швидкість приносить гроші, а емоції (FOMO) їх забирають.

2. Арбітраж негативного ризику

Це стратегія для математиків, яка дозволяє отримувати прибуток без ризику програти ставку. Вона базується на неефективності ринку.

У моменти високої волатильності сума цін на всі взаємовиключні варіанти може бути меншою за $1.00. Уявімо вибори мера з трьома кандидатами (А, Б, В):

Ціна на, А впала до 30 центів.

Ціна на Б — 40 центів.

Ціна на В — 25 центів.

Сума: 95 центів.

Інвестор купує по одному контракту на кожного кандидата, витрачаючи 95 центів. Оскільки один із них обов'язково переможе, один пакет контрактів перетвориться на $1.00. Чистий прибуток — 5 центів з кожного долара (або 5.2% миттєвого доходу), незалежно від того, хто виграє вибори. Такі «дірки» знаходять і закривають боти, але під час паніки вікна можливостей відкриваються і для людей.

Хеджування реальних ризиків

Це стратегія не для спекуляції, а для захисту бізнесу. Український контекст тут особливо показовий.

Практичний приклад: Український агрохолдинг планує експорт. Їхній прибуток залежить від стабільності курсу гривні до долара. Якщо курс впаде (гривня зміцниться), вони отримають менше гривні за свій валютний виторг.

Фінансовий директор може знайти на ринку передбачень контракт «Курс НБУ буде нижче 41.00 на 31 грудня 2025». Він купує цей контракт (ставить на зміцнення гривні).

Сценарій А: Курс дійсно падає. Агрохолдинг втрачає на експорті, але отримує надприбуток на Polymarket, який перекриває збитки.

Сценарій Б: Курс росте. Ставка на Polymarket згорає, але компанія отримує чудовий прибуток від основного бізнесу (експорту).

Це перетворює ринок прогнозів на доступний інструмент страхування ризиків без бюрократії страхових компаній.

Темна сторона: Гра з нульовою сумою

Ринки передбачень — це жорстоке середовище. Це гра з нульовою сумою. На відміну від фондового ринку, де акції можуть рости у всіх одночасно, тому що економіка розширюється, тут модель інша.

Для того, щоб «Французький кит» забрав свої $85 мільйонів прибутку, інші учасники ринку мусили колективно втратити ці самі $85 мільйонів.

Природа втрат

Бінарний крах: Якщо ви купили акції Apple, і вони впали на 20%, у вас все ще є 80% капіталу. Ви можете почекати. На ринку прогнозів, якщо ви помилилися, ви отримуєте $0.00. Ваші гроші зникають повністю.

Проблема ліквідності: На менш популярних ринках (наприклад, «Хто отримає Нобелівську премію з літератури») може просто не бути покупця, коли ви захочете продати свій контракт і вийти з гри.

Маніпуляції та «Wash Trading»: Хоча блокчейн прозорий, великі гравці можуть створювати ілюзію активності, торгуючи самі з собою, щоб заманити новачків у певний контракт, розігнати ціну, а потім продати їм свої позиції на піку.

За неофіційними даними аналітиків Dune Analytics, близько 70−75% роздрібних трейдерів (дрібних гравців) на ринках прогнозів втрачають гроші в довгостроковій перспективі. Виграють лише ті, хто має кращі моделі даних, швидших ботів або інсайдерську інформацію.

Супер-індикатор чи платформи для заробітку на інсайдерській інформації

Навіть якщо ви не плануєте торгувати на Polymarket і ризикувати власним гаманцем, ігнорувати цей ресурс — це професійна недбалість.

Сьогодні термінали Bloomberg інтегрують дані з ринків передбачень. Великі інвестиційні банки визнали: гроші знають більше, ніж експерти. Але останні події поставили під сумнів те, що платформи на кшталт Polymarket є індикатором ринкових настроїв.

Платформа ринків прогнозів Polymarket опинилася в центрі гучного скандалу, пов'язаного з підозрами у використанні інсайдерської інформації. Трейдер під псевдонімом AlphaRaccoon зумів заробити понад $1 млн всього за 24 години, роблячи ставки на рейтинги пошукових запитів Google «Year in Search 2025».

Феноменальна точність прогнозів — 22 правильні ставки з 23 — викликала обґрунтовані підозри в тому, що користувач мав доступ до конфіденційних даних ще до їх офіційної публікації.

Суть схеми полягала в ставках на вкрай специфічні події, такі як потрапляння певних особистостей в топ пошукових запитів. AlphaRaccoon відкривав великі позиції на такі неочевидні результати, як перше місце Бьянки Цензорі в рейтингу, потрапляння Папи Льва XIV в топ-5 або лідерство музиканта d4vd. Імовірність випадково вгадати точний розподіл місць у рейтингу з такою точністю наближається до нуля.

Якби співробітник Google використовував інсайдерську інформацію для торгівлі акціями компанії, це загрожувало б йому кримінальним переслідуванням з боку Комісії з цінних паперів і бірж (SEC). Однак правила Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC), під юрисдикцію якої теоретично підпадають такі платформи, поки не містять чітких механізмів покарання за інсайдерську торгівлю на ринках прогнозів.

Це створює небезпечний прецедент і своєрідний «рай» для інсайдерів, які можуть монетизувати службову інформацію з мінімальними юридичними ризиками, хоча і в менших масштабах, ніж на фондовому ринку.

Для великих фінансових гравців, які починали розглядати дані Polymarket як надійний індикатор ринкових настроїв, подібні інциденти є червоним прапором. Якщо ринки можуть бути систематично обіграні інсайдерами, їх цінність як інструменту «мудрості натовпу» нівелюється.

Роздрібні інвестори також мають враховувати й ще один факт: Polymarket розширила свою команду, додавши, як повідомляється, внутрішніх маркет-мейкерів, які можуть торгувати проти клієнтів.

Функція маркет-мейкера раніше піддавалася критиці, оскільки вона могла спотворити ринок, ведучи торгівлю не на користь роздрібних продавців. Зокрема, Kalshi сформувала власний торговий підрозділ, який розміщує заявки на біржі і займає протилежні позиції по відношенню до ставок клієнтів. Через це проти компанії вже подано колективний позов.

Ініціатори позову стверджують, що це створює неминучі конфлікти інтересів і робить Kalshi схожою на традиційну букмекерську контору, а не на нейтральну платформу для обміну між рівними.