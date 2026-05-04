4 травня 2026, 18:36

Стало відомо, хто заснував найбільшу криптобіржу Ірану

Засновниками найбільшої іранської криптовалютної біржі Nobitex є Алі та Мохаммад Харразі — члени однієї з найвпливовіших родин Ісламської Республіки, як показало розслідування агентства Reuters.

Про що йдеться в розслідуванні

Брати зареєстрували біржу під вигаданим прізвищем. Згідно з матеріалами розслідування, Алі та Мохаммад Харразі зареєстрували компанію у 2018 році під фейковим ім'ям Агамір Мохаммад Алі. Це ім'я використовувалося в корпоративних документах, а також у маркетинговій брошурі Nobitex.

Компанію брати заснували спільно з виконавчим директором Аміром Хосейном Радом, який не пов'язаний із сім'єю безпосередньо.

Сім'я Харразі міцно пов'язана з політичною елітою Ірану, пише Reiters. Дід братів входив до Асамблеї експертів — органу, який обирає верховного лідера держави, — і був наставником Моджтаби Хаменеї, сина аятолли Алі Хаменеї.

Батько братів, аятолла Багер Харразі, заснував іранську політичну організацію «Хезболла» (задовго до появи ліванського угруповання) і, за даними Reuters, допомагав комплектувати Корпус вартових ісламської революції (КВІР) після революції 1979 року.

З 2018 року через Nobitex пройшли сотні мільйонів доларів у рамках транзакцій, пов'язаних з іранськими державними структурами, що перебувають під санкціями, включаючи Центральний банк Ірану та КСІР, пише Reuters.

У ході розслідування також стало відомо, що один із найбільших ранніх інвесторів Nobitex, Мохаммад Багер Нахві, є заступником голови компанії Safiran Airport Services. У вересні 2022 року вона потрапила під санкції Мінфіну США за координацію рейсів, пов’язаних із поставками іранських безпілотників до Росії.

Nobitex у коментарі Reuters заперечує будь-який зв'язок з урядом. У компанії заявили, що брати не змінювали прізвище, а будь-які незаконні кошти, що проходять через платформу, становлять «дуже малу частку загального обсягу» і проходять без відома керівництва.

Nobitex — найбільша криптобіржа Ірану з приблизно 11 млн користувачів. Платформа обробляє близько 70% криптовалютної активності країни. Блокчейн-дослідники неодноразово викривали біржу в тому, що через неї проходить значний обсяг коштів, пов'язаних з КСІР та обходом міжнародних санкцій.

Аналітичні компанії по-різному оцінюють обсяги підозрілих операцій на Nobitex. Elliptic нарахувала близько $366 млн підозрілих потоків, Chainalysis — близько $68 млн, а Crystal Intelligence — близько $22 млн прямих переказів із гаманців, що перебувають під санкціями. Усі три компанії вважають, що реальні цифри можуть бути вищими.

За інформацією Elliptic, у першій половині минулого року гаманці, контрольовані ЦБ Ірану, переказали на Nobitex близько $347 млн. Ця сума — частина ширшої програми закупівлі криптовалюти Центральним банком. Nobitex продовжує обробляти транзакції на тлі триваючого військового конфлікту США та Ізраїлю з Іраном, повідомляє Reuters з посиланням на Crystal Intelligence та інших блокчейн-аналітиків.

За період конфлікту Nobitex обробила понад $100 млн транзакцій — це близько 20% звичайного обсягу за такий самий період. З початку війни клієнти вивели з біржі $54 млн. Значна частина коштів пішла за кордон — брокерам, які конвертують криптовалюту в гроші. При цьому біржа та сім'я Харразі досі не потрапили під американські санкції, повідомило Reuters.

Днями влада США заарештувала іранські криптовалютні активи на суму майже $500 млн, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент. За словами чиновника, блокування пов'язане з військовою операцією проти Ірану.

Раніше «Мінфін» повідомляв, що іранську криптовалютну біржу Nobitex зламала пов'язана з Ізраїлем група хакерів-активістів Гонджешке Даранде, забравши майже $82 мільйони.

Роман Мирончук
