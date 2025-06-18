Иранскую криптовалютную биржу Nobitex взломала связанная с Израилем группа хакеров-активистов Гонджешке Даранде, забрав почти $82 миллиона. Об этом сообщает Coindesk.
Иранскую криптовалютную биржу Nobitex взломали. Потери составляют $82 миллиона
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В сообщении группы было написано: «После Bank Sepah настал черед Nobitex», имея в виду их кибератаку на государственного кредитора Ирана. Они предупредили, что внутренние данные и исходный код Nobitex будут обнародованы в течение дня, а оставшиеся на бирже активы будут «под угрозой».
Pump.fun и другие аккаунты Memecoin заблокированы на X.
Детектив ZachXBT, работающий в сети, сообщил о подозрительном оттоке средств на общую сумму $81,7 миллиона в TRX Tron и других токенах.
Похищенные средства были найдены в кошельке с использованием провокационного пользовательского адреса: TKFuckiRGCTerroristsNoBiTEXy2r7mNX.
Оценки похищенных средств позже были обновлены до более чем 82 миллионов долларов, средства были похищены через блокчейны Bitcoin, Dogecoin и EVM по адресам, включая:
- «0xffFFffFFFFFFFffFffFFffFFFFFFFFFFFFFFFFDead»
- «1FuckiRGCTerroristsNoBiTEXXXaAovLX»
- «DFuckiRGCTerroristsNoBiTEXXXWLW65t».
Группа назвала Nobitex «основной частью сети финансирования терроризма режима», обвинив ее в помощи Ирану уклониться от международных санкций, обеспечивая осуществление платежей на основе криптовалюты.
Nobitex, крупнейшая биржа Ирана, подтвердила атаку в публикации X, но не вспомнила и не подтвердила украденные средства.
На момент написания статьи неясно, какой метод атаки использовал Гонжешке Даранде для осуществления эксплойта. Взлом произошел на фоне шквала кибератак и физических атак между Ираном и Израилем.
Напомним
- 17 июня произраильская хактивистская группа Predatory Sparrow заявила об успешной кибератаке на иранский банк Sepah, принадлежащий Корпусу стражей Исламской революции. Этот инцидент стал частью более широкой эскалации конфликта между странами, включающей как кибервойну, так и прямые военные действия. Некоторые отделения Sepah вынуждены были прекратить работу, а клиенты жалуются на невозможность доступа к своим счетам.
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