Иранскую криптовалютную биржу Nobitex взломала связанная с Израилем группа хакеров-активистов Гонджешке Даранде, забрав почти $82 миллиона. Об этом сообщает Coindesk.

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В сообщении группы было написано: «После Bank Sepah настал черед Nobitex», имея в виду их кибератаку на государственного кредитора Ирана. Они предупредили, что внутренние данные и исходный код Nobitex будут обнародованы в течение дня, а оставшиеся на бирже активы будут «под угрозой».

Pump.fun и другие аккаунты Memecoin заблокированы на X.

Детектив ZachXBT, работающий в сети, сообщил о подозрительном оттоке средств на общую сумму $81,7 миллиона в TRX Tron и других токенах.

Похищенные средства были найдены в кошельке с использованием провокационного пользовательского адреса: TKFuckiRGCTerroristsNoBiTEXy2r7mNX.

Оценки похищенных средств позже были обновлены до более чем 82 миллионов долларов, средства были похищены через блокчейны Bitcoin, Dogecoin и EVM по адресам, включая:

«0xffFFffFFFFFFFffFffFFffFFFFFFFFFFFFFFFFDead»

«1FuckiRGCTerroristsNoBiTEXXXaAovLX»

«DFuckiRGCTerroristsNoBiTEXXXWLW65t».

Группа назвала Nobitex «основной частью сети финансирования терроризма режима», обвинив ее в помощи Ирану уклониться от международных санкций, обеспечивая осуществление платежей на основе криптовалюты.

Nobitex, крупнейшая биржа Ирана, подтвердила атаку в публикации X, но не вспомнила и не подтвердила украденные средства.

На момент написания статьи неясно, какой метод атаки использовал Гонжешке Даранде для осуществления эксплойта. Взлом произошел на фоне шквала кибератак и физических атак между Ираном и Израилем.

Напомним