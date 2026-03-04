Відтік криптовалюти з найбільшої біржі Ірану Nobitex зріс на 700% — Elliptic

Після авіаударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого відтік криптовалют із найбільшої іранської біржі Nobitex різко зріс — за даними компанії Elliptic, більш ніж на 700%.

Згідно з публікацією Elliptic, відтік коштів з Nobitex за кілька хвилин після перших ударів перевищив $500 000, а протягом однієї години досяг майже $3 млн.

Аналітики компанії розцінили цей сплеск як можливу втечу капіталу з країни: аналізу трансакцій показав, що значна частина коштів була переведена на іноземні криптовалютні біржі.

«Це дозволяє переміщувати кошти за межі Ірану, уникаючи частини перевірок глобальної банківської системи», — зазначили в Elliptic.

Інтернет-блокування зупинило відтік

Після 28 лютого обсяг відтоку суттєво скоротився. Компанія TRM Labs, яка займається криптовалютною аналітикою, пояснила це введеним іранською владою інтернет-блокуванням.

За даними TRM, підключення до мережі в країні впало приблизно на 99% невдовзі після початку конфлікту. Сама компанія не поділяє висновок Elliptic про масову втечу капіталу, стверджуючи, що криптовалютна екосистема Ірану не демонструє ознак прискорення трансакцій, а, навпаки, переживає спад як за кількістю операцій, так і за обсягами.

Таким чином, два авторитетні гравці у сфері блокчейн-аналітики дійшли до діаметрально протилежних висновків про ті самі дані.

Nobitex: ключова роль в іранському крипторинку

Nobitex — не просто одна з іранських бірж. На її частку припадає близько 87% всього обсягу криптовалютних транзакцій у країні. У 2025 році платформа опрацювала близько $7,2 млрд в операціях для більш ніж 11 млн користувачів. Іранці активно використовують криптовалюту як інструмент зберігання та переміщення коштів на тлі санкційного тиску та нестабільності національної банківської системи.

У жовтні минулого року один із найбільших приватних банків країни — Ayandeh Bank — збанкрутував після накопичення збитків на $5,1 млрд і боргів майже на $3 млрд, що торкнулося понад 42 млн клієнтів. Центральний банк Ірану раніше попереджав, що ще вісім місцевих банків ризикують ліквідувати без проведення реформ.

Сам Nobitex також не уникнув серйозних проблем: у червні минулого року біржа зазнала злому з боку Ізраїлю, в результаті якого було викрадено $81 млн.

Геополітичний контекст

Авіаудари США та Ізраїлю спрямовані на підрив ядерної та ракетної програм Ірану, а також на зміну чинного режиму. Іран відповів ударами по сусідніх державах, що ще більше дестабілізувало ситуацію у регіоні. На цьому тлі криптовалюта залишається одним із небагатьох доступних іранським громадянам інструментів для захисту активів та їхнього переміщення за кордон — незалежно від того, як саме інтерпретувати останні дані щодо обсягів транзакцій.

Показово, що перший сплеск відтоку зафіксований буквально в перші хвилини після початку ударів — це говорить про те, що частина користувачів негайно відреагувала, ще до введення інтернет-блокування. Подальша динаміка багато в чому визначатиметься тим, як довго вона триватиме і як розвиватиметься конфлікт.