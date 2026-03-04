Відтік криптовалюти з найбільшої біржі Ірану Nobitex зріс на 700% — Elliptic

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 березня 2026, 8:23

Відтік криптовалюти з найбільшої біржі Ірану Nobitex зріс на 700% — Elliptic

Після авіаударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого відтік криптовалют із найбільшої іранської біржі Nobitex різко зріс — за даними компанії Elliptic, більш ніж на 700%.

Після авіаударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого відтік криптовалют із найбільшої іранської біржі Nobitex різко зріс — за даними компанії Elliptic, більш ніж на 700%.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗгідно з публікацією Elliptic, відтік коштів з Nobitex за кілька хвилин після перших ударів перевищив $500 000, а протягом однієї години досяг майже $3 млн.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Згідно з публікацією Elliptic, відтік коштів з Nobitex за кілька хвилин після перших ударів перевищив $500 000, а протягом однієї години досяг майже $3 млн.

Аналітики компанії розцінили цей сплеск як можливу втечу капіталу з країни: аналізу трансакцій показав, що значна частина коштів була переведена на іноземні криптовалютні біржі.

«Це дозволяє переміщувати кошти за межі Ірану, уникаючи частини перевірок глобальної банківської системи», — зазначили в Elliptic.

Інтернет-блокування зупинило відтік

Після 28 лютого обсяг відтоку суттєво скоротився. Компанія TRM Labs, яка займається криптовалютною аналітикою, пояснила це введеним іранською владою інтернет-блокуванням.

За даними TRM, підключення до мережі в країні впало приблизно на 99% невдовзі після початку конфлікту. Сама компанія не поділяє висновок Elliptic про масову втечу капіталу, стверджуючи, що криптовалютна екосистема Ірану не демонструє ознак прискорення трансакцій, а, навпаки, переживає спад як за кількістю операцій, так і за обсягами.

Таким чином, два авторитетні гравці у сфері блокчейн-аналітики дійшли до діаметрально протилежних висновків про ті самі дані.

Nobitex: ключова роль в іранському крипторинку

Nobitex — не просто одна з іранських бірж. На її частку припадає близько 87% всього обсягу криптовалютних транзакцій у країні. У 2025 році платформа опрацювала близько $7,2 млрд в операціях для більш ніж 11 млн користувачів. Іранці активно використовують криптовалюту як інструмент зберігання та переміщення коштів на тлі санкційного тиску та нестабільності національної банківської системи.

У жовтні минулого року один із найбільших приватних банків країни — Ayandeh Bank — збанкрутував після накопичення збитків на $5,1 млрд і боргів майже на $3 млрд, що торкнулося понад 42 млн клієнтів. Центральний банк Ірану раніше попереджав, що ще вісім місцевих банків ризикують ліквідувати без проведення реформ.

Сам Nobitex також не уникнув серйозних проблем: у червні минулого року біржа зазнала злому з боку Ізраїлю, в результаті якого було викрадено $81 млн.

Геополітичний контекст

Авіаудари США та Ізраїлю спрямовані на підрив ядерної та ракетної програм Ірану, а також на зміну чинного режиму. Іран відповів ударами по сусідніх державах, що ще більше дестабілізувало ситуацію у регіоні. На цьому тлі криптовалюта залишається одним із небагатьох доступних іранським громадянам інструментів для захисту активів та їхнього переміщення за кордон — незалежно від того, як саме інтерпретувати останні дані щодо обсягів транзакцій.

Показово, що перший сплеск відтоку зафіксований буквально в перші хвилини після початку ударів — це говорить про те, що частина користувачів негайно відреагувала, ще до введення інтернет-блокування. Подальша динаміка багато в чому визначатиметься тим, як довго вона триватиме і як розвиватиметься конфлікт.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами