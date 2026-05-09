Штрафні бали для водіїв: за що можуть тимчасово забирати права

В Україні в межах реформи дорожнього руху розглядають запровадження системи штрафних балів для водіїв, за якою за порушення ПДР нараховуватимуть від 1 до 5 балів залежно від їхньої тяжкості. Після досягнення порогу у 15 балів посвідчення водія можуть тимчасово призупиняти. Про це в інтерв'ю Главреду розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Коли можуть призупинити посвідчення

За його словами, накопичення балів можливе і за незначні порушення, які оцінюються у 1−2 бали, однак позбавлення права керування відбуватиметься лише у разі їх систематичного вчинення.

«Тільки якщо водій систематично ігнорує безпеку і набирає достатньо балів протягом року, дія його посвідчення призупиняється. Тобто це не випадковість, а свідома, небезпечна поведінка на дорозі», — зазначив Білошицький.

Вплив на сервісні центри МВС

Він також прокоментував можливе навантаження на сервісні центри МВС, які вже працюють із чергами. За його словами, будь-які нові механізми потребують часу на запуск і налаштування.

«Щодо навантаження, будь-яке нововведення потребує часу та налагодження процесів, так званої „відшліфовки“. Звісно, на мою думку, надалі це буде стандартний процес, доведений до автоматизму, який не переобтяжуватиме систему, зокрема й роботу Сервісних центрів МВС», — додав він.

Законопроєкт № 14133 наразі перебуває на розгляді у Верховній Раді України.