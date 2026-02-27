Пенсійний фонд пояснив, які трудові книжки оцифровувати в першу чергу

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 лютого 2026, 19:51

Пенсійний фонд пояснив, які трудові книжки оцифровувати в першу чергу

В Україні змінилися підходи до обробки та переведення в цифровий формат паперових трудових книжок для підприємств та самозайнятих осіб. Відтепер держава визначила чіткі пріоритети щодо того, чиї документи оброблятимуться в першу чергу, а також значно спростила процес внесення змін до вже відсканованих файлів, скасувавши вимогу щоразу завантажувати книжку повністю. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

В Україні змінилися підходи до обробки та переведення в цифровий формат паперових трудових книжок для підприємств та самозайнятих осіб.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кого оцифрують першими та які терміни

Процес переходу на електронний облік трудової діяльності триває. Згідно з оновленими нормами, роботодавці та фізичні особи-підприємці мають п'ять років (з моменту набуття чинності відповідного Закону № 1217-IX у лютому 2021 року) для того, щоб подати дані в електронному вигляді.

Однак тепер Пенсійний фонд запровадив пріоритетність. У першу чергу опрацьовуватимуться дані тих працівників, яким до виходу на пенсію за віком залишилося два роки або менше. Крім того, особлива увага приділятиметься швидкому оцифруванню стажу за періоди роботи до 1 липня 2000 року.

Спрощення бюрократії для бізнесу

Найбільшим полегшенням для кадровиків та бухгалтерів стало скасування вимоги повного сканування документа при його оновленні. Раніше, якщо в паперовій трудовій книжці з'являвся новий запис (наприклад, про переведення на іншу посаду) або потрібно було виправити неточність, доводилося заново робити скан-копії всіх сторінок. Відтепер правила дозволяють подавати лише оновлену частину — титульну сторінку та безпосередньо ту сторінку, де відбулися зміни.

Як подати документи: покроковий алгоритм

Для швидкого подання трудової книжки на оцифрування роботодавцям необхідно виконати чотири кроки через портал Пенсійного фонду:

  • Авторизація: увійти до кабінету страхувальника на вебпорталі електронних послуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua), використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП).
  • Вибір послуги: у лівому боковому меню в розділі «Комунікації з ПФУ» знайти та обрати підрозділ «Відомості про трудові відносини працівника».
  • Внесення даних: заповнити необхідну інформацію про співробітника, прикріпити якісну кольорову скан-копію трудової книжки та підписати її КЕПом.
  • Відправка: натиснути кнопку «Відправити до ПФУ» для завершення процедури.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами