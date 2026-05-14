14 травня 2026, 14:51

У Раді зареєстрували законопроєкт про нові правила бронювання

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 15237 «Про справедливе бронювання та участь в обороні», який передбачає нові правила бронювання працівників під час мобілізації. Документ має на меті зробити механізм бронювання більш прозорим, зменшити корупційні ризики та посилити участь заброньованих громадян в обороні держави.

Фото: drohobych-rda.gov.ua

Законопроєкт був зареєстрований 3 травня 2026 року. Його автори пропонують законодавчо закріпити єдині правила бронювання для всіх категорій працівників.

Документ передбачає, що право на бронювання, підстави для його надання та максимальні строки дії визначатимуться виключно законом. Також пропонується повністю заборонити безстрокове бронювання.

Окремо законопроєкт передбачає регулярний перегляд бронювання — перевірятиметься, чи відповідає особа встановленим вимогам.

Крім того, автори ініціативи пропонують зобов’язати заброньованих громадян брати участь в обороні країни одним із кількох способів. Зокрема, йдеться про:

  • роботу на об'єктах критичної інфраструктури;
  • службу в резерві;
  • цільові внески на оборону.

Також законопроєкт передбачає створення окремого Реєстру заброньованих осіб. До нього вноситимуть інформацію про всіх громадян, які отримали бронювання. Водночас у документі прописано, що персональні дані заброньованих та інформація, яка може вказувати на конкретний об'єкт критичної інфраструктури, повинні бути знеособлені.

У разі ухвалення документ набере чинності наступного дня після офіційного опублікування.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що для працівників енергетичних компаній та комунальних підприємств, залучених до ліквідації наслідків російських ударів, ухвалено рішення про бронювання всього персоналу.

Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
korvin29
14 травня 2026, 15:08
Самое интересное и забавное, что для рядового украинца, все равно при какой власти жить).).)
Тут только для украинских олигархических семей и их ближайшего окружения имеет значение то, кто сидит на Банковой.
