Місцева влада Каліфорнії хоче зобов'язати компанії передавати частку акцій тим, кого замінили на ШІ

Що передбачає указ

Новий указ передбачає співпрацю держустанов зі сфери ШІ для розробки заходів, які допоможуть уникнути масового безробіття.

Зокрема, уряд Каліфорнії планує вивчити можливість субсидування компаній, які зберігатимуть робочі місця замість заміни працівників штучним інтелектом.

Документ також передбачає розширення програм профперепідготовки для працівників офісного сектору — служби підтримки, маркетингу, продаж та програмування тощо (тобто професії, які найбільше можуть постраждати від автоматизації).

Окремо влада штату доручила вивчити модель універсального базового капіталу — системи, за якої мешканці будуть отримувати частку в активах, таких як корпоративні акції чи фонди добробуту.

Для чого регулюється ШІ у Каліфорнії

За словами голови штату Ньюсома, традиційних механізмів спеціального захисту, зокрема страхування з безробіття, може бути недостатньо для майбутніх технічних викликів.

Причиною таких рішень стали попередження представників технологічної індустрії про масштабні зміни на ринку праці. Каліфорнія вже ухвалила низку законів щодо безпеки ШІ та контролю за використанням таких технологій.