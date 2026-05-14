Законопроєкт № 15057, який має усунути дискримінаційну норму та надати право на звільнення зі служби військовим, які виховують дітей з інвалідністю до 18 років, планують винести на розгляд профільного комітету вже наступного тижня. Про це написав голова Податкового комітету
Законопроєкт про звільнення зі служби військових, які виховують дітей з інвалідністю, розглянуть у комітеті наступного тижня
Що анонсував Гетманцев
За його словами, питання руху цього законопроєкту активно порушують у коментарях громадяни та військовослужбовці. Після консультацій із керівництвом комітету було домовлено розглянути документ найближчим часом.
«Це питання справедливості, яке не можна відкладати», — наголосив він.
На що спрямований законопроєкт
Законопроєкт № 15057 спрямований на те, щоб військовослужбовці, які самостійно або разом із другим із батьків виховують дитину з інвалідністю до 18 років, могли отримати право на звільнення з військової служби.
Йдеться про усунення нерівності у чинному законодавстві та забезпечення додаткового захисту для родин, які виховують дітей з інвалідністю.
