Законопроєкт про звільнення зі служби військових, які виховують дітей з інвалідністю, розглянуть у комітеті наступного тижня

Законопроєкт № 15057 , який має усунути дискримінаційну норму та надати право на звільнення зі служби військовим, які виховують дітей з інвалідністю до 18 років, планують винести на розгляд профільного комітету вже наступного тижня. Про це написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Що анонсував Гетманцев

За його словами, питання руху цього законопроєкту активно порушують у коментарях громадяни та військовослужбовці. Після консультацій із керівництвом комітету було домовлено розглянути документ найближчим часом.

«Це питання справедливості, яке не можна відкладати», — наголосив він.

На що спрямований законопроєкт

Законопроєкт № 15057 спрямований на те, щоб військовослужбовці, які самостійно або разом із другим із батьків виховують дитину з інвалідністю до 18 років, могли отримати право на звільнення з військової служби.

Йдеться про усунення нерівності у чинному законодавстві та забезпечення додаткового захисту для родин, які виховують дітей з інвалідністю.