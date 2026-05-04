4 травня 2026, 15:33

Город без документів можуть забрати: хто ризикує втратити землю у 2026 році

У 2026 році неоформлена земля, зокрема городи, опиняється у зоні підвищеного ризику. Через воєнний стан держава може швидше залучати такі ділянки для потреб оборони, відбудови та житла. Про це пише Земельний фонд України.

Що передбачає законодавство

Законодавство передбачає можливість вилучення (реквізиції) земельних ділянок для потреб держави в умовах воєнного стану.

Йдеться, зокрема, про:

  • забезпечення потреб Збройних Сил України;
  • будівництво оборонних споруд;
  • розміщення осіб, які втратили житло.

Особливу увагу приділяють ділянкам, які фактично використовуються, але не мають юридично оформленого статусу. Якщо земля роками обробляється без належних документів, вона не є приватною власністю, а залишається в державній чи комунальній власності.

Відповідно, держава або територіальна громада можуть розпоряджатися нею у визначених законом межах. Ситуацію ускладнює те, що під час воєнного стану процеси приватизації землі частково обмежені. Це створює додаткові ризики для громадян, які користуються землею без оформлених прав.​

Важливо розуміти: якщо ви користуєтесь ділянкою без документів, вас не можуть просто змусити її покинути без належної процедури.

Це можливо лише:

  • за рішенням суду;
  • або через передбачені законом механізми (зокрема реквізицію).

При цьому фактичне користування може тимчасово зберігатися. Однак відсутність оформлених прав значно підвищує ризик конфліктів, претензій та навіть незаконних спроб заволодіння землею.

Як мінімізувати ризики

Щоб мінімізувати ризики, варто діяти вже зараз:

  • Перевірте наявні документи. Навіть якщо це старе рішення сільської ради, договір оренди чи акт передачі — це вже важлива правова підстава.
  • Зверніться до державного реєстратора. Необхідно здійснити державну реєстрацію права власності або користування.
  • Отримайте витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Саме цей документ є офіційним підтвердженням ваших прав.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
