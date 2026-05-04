4 мая 2026, 10:55 Читати українською

Цены на нефть снизились после заявления Трампа о помощи судам в Ормузском проливе

Цены на нефть в понедельник немного снизились после того, как президент Дональд Трамп объявил о начале операции по выводу судов, заблокированных в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reuters 4 мая.

Цены на нефть

Котировки нефти

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 6 центов — до $108,11 за баррель после падения на $2,23 в пятницу. Американская нефть марки WTI (West Texas Intermediate) торгуется на уровне $101,50 за баррель, минус 44 цента. Психологическая отметка $100 остается уровнем поддержки: рынок не отреагировал резким снижением из-за отсутствия подписанного мирного соглашения между США и Ираном.

«Проект «Свобода»: операция США

В воскресенье Трамп объявил об инициативе «Project Freedom» — операции, в которой задействованы более 100 самолетов и 15 000 военнослужащих для обеспечения безопасного выхода судов, застрявших в проливе. По словам президента, это «гуманитарный жест» в пользу нейтральных стран, чьи корабли оказались в зоне конфликта. Однако иранский законодатель и бывший командующий Корпусом стражей Исламской революции заявил, что любое американское вмешательство будет расценено как «нарушение режима прекращения огня».

Переговоры между США и Ираном

Переговоры между двумя странами продолжались в выходные — стороны обменялись ответами на 14-пунктное предложение Ирана. Тегеран настаивает на отложении ядерных переговоров до завершения военных действий и одновременном снятии морской блокады, тогда как Трамп признал заключение ядерной сделки приоритетом. Конфликт, начавшийся 28 февраля, привел к перекрытию пролива и, по оценкам, лишил мировой рынок от 12 до 15 млн баррелей в сутки.

Третье повышение квот ОПЕК+

ОПЕК+ (Организация стран-экспортеров нефти и их союзники) согласовала третье подряд повышение квот на добычу — на 188 000 баррелей в сутки для семи участников в июне. Цифра соответствует майскому приросту за вычетом доли ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты), которые вышли из организации 1 мая. Аналитики отмечают: решение остается преимущественно декларативным — Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт физически не могут наращивать поставки, пока пролив заблокирован.

Хронология кризиса и его влияние на цены

До начала конфликта, 28 февраля, нефть марки Brent торговалась по цене около 70 долларов за баррель. На пике напряженности 7 апреля цены достигали 117,63 доллара за баррель — рекордного уровня с июня 2022 года. После объявления условного двухдневного прекращения огня 7 апреля котировки обвалились примерно на 13−15%, до $94−95. JPMorgan предупреждал, что в случае сохранения блокады до середины мая цена может превысить $150 — абсолютный рекорд. Между тем, по данным мониторинга судов, количество судов, проходящих через Ормузский пролив, упало до нескольких единиц в сутки против более 100 в обычный день.

Почему это важно

Ормузский пролив — самое узкое место в глобальной цепочке поставок нефти, и даже частичное возобновление движения судов способно ослабить давление на цены на энергоносители во всем мире. Для потребителей и компаний это означает прямую зависимость: цена на нефть выше $100 удерживает расходы на топливо и производственные затраты на повышенном уровне. Инвесторам стоит учитывать, что повышение квот ОПЕК+ не будет иметь реального эффекта на рынке до тех пор, пока физический доступ к проливу остается ограниченным. Отсутствие юридически обязывающего соглашения между Вашингтоном и Тегераном сохраняет риски резких ценовых скачков в любую сторону.

Читайте также: ОАЭ с 1 мая вышли из ОПЕК и ОПЕК+: что будет с ценами на нефть

Источник: Минфин
Комментарии - 2

KingSalmon
4 мая 2026, 11:09
Новина застаріла. Вже зросли на 2,50 до 110,50 за барель
Pastor Spectator
4 мая 2026, 11:18
Я дивлюся і на дизель потрошку рушили вгору
