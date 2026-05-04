4 травня 2026, 12:24

Укрзалізниця втрачає людей, але тримає перше місце: що відбувається з ринком праці

Найбільшим роботодавцем столиці та загалом України традиційно залишається Укрзалізниця — 169 952 працівники. За рік співробітників там поменшало на 4,9%. Також Укрзалізниця входить до десятки найкращих компаній Індексу Опендатаботу у сфері транспорту та логістики.

Хто лідирує в областях

Лідером на Дніпропетровщині залишається АТБ-Маркет — 46 649 працівників. За рік штат компанії збільшився на 1,2%.

На Полтавщині лідирує Аврора (ТОВ Вигідна покупка) — 14 590 співробітників. За рік компанії вдалось збільшити свій штат на 16%.

Запоріжсталь, що також є частиною Індексу Опендатаботу, стала лідером у Запорізькій області. У компанії працює 8 039 співробітників. Порівняно з 2024 роком штат скоротився на 6,3%.

Волинь цьогоріч у центрі уваги — компанія WOG (ТОВ Петрол Контракт), що належить до групи Континіум, має 5 490 співробітників і показала рекордне зростання штату майже у 1,7 раза.

На Київщині найбільшим роботодавцем стала мережа магазинів Фора, що входить до Фоззі Груп — 9 462 співробітники. За рік штат збільшився на 3%.

Вінницька птахофабрика лідирує на Вінниччині та забезпечує роботою 6 636 людей: +11,3% за рік.

На Львівщині найбільшим роботодавцем є ОККО-Драйв із 6 579 працівниками. За рік співробітників поменшало на 2%.

На Житомирщині лідирує ще один учасник Індексу Опендатаботу — мережа АЗК UPG (ПП Укрпалетсистем) — 4 154 співробітників. За рік компанія збільшила штат на 8%.

У Кіровоградській області найбільшим роботодавцем цьогоріч стала мережа магазинів Файно Маркет (ТОВ Вересень плюс), що має 3 569 працівників. За рік співробітників побільшало на 7%.

Тернопільщина представлена заводом кабельних мереж Се Борднетце-Україна з 3 215 працівниками: -9% за рік.

Завод Флекстронікс ТЗОВ — найбільший роботодавець Закарпаття. Штат компанії зменшився за рік на 6% до 2 408 працівників.

У Чернівецькій області вже другий рік поспіль лідирує мережа магазинів Тайстра груп — 1 163 співробітники. Водночас за рік працівників поменшало на 6%.

На Херсонщині лідерство цьогоріч за Taurt Medical (ТОВ Медикгруп). У компанії працює 426 людей: -6% за рік.

У 10 регіонах України найбільшими роботодавцями стали компанії, які забезпечують країну електроенергією:

  • Харківщина — Харківобленерго (4 829 працівників)
  • Хмельниччина — Хмельницькобленерго (2 846 співробітників)
  • Чернігівщина — Чернігівобленерго (2 839 працівників)
  • Рівненщина — Рівнеобленерго (1 853 співробітників)
  • Черкащина — Черкасиобленерго (3 281 працівник)
  • Сумщина — Сумиобленерго (3 025 співробітників)
  • Одещина — ДТЕК Одеські електромережі (3 578 працівників, компанія пов'язана з групою Систем Кепітал Менеджмент (СКМ))
  • Донеччина — Донбасенерго (1 114 співробітників, компанія входить до групи Максима Єфімова)
  • Івано-Франківщина — Прикарпаттяобленерго (2 887 працівників, компанія входить до групи братів Суркісів)
  • Миколаївщина — Миколаївобленерго (2 865 співробітників).
Роман Мирончук
