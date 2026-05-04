YASNO назвала суму боргів киян за електроенергію

Станом на 1 квітня 2026 року загальна сума, котру клієнти мають сплатити YASNO, складає понад 1,3 млрд грн. З них 370 млн грн — це заборгованість понад 30 днів. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Нагадування YASNO

Щомісяця до 20 числа клієнти YASNO в Києві мають сплачувати за спожиту електроенергію. З огляду на те, що клієнти користуються електроенергією з відтермінуванням оплати майже на місяць, важливо вчасно здійснювати кожен платіж.

До прикладу, рахунок, який клієнти отримують у травні, — це плата за електроенергію, спожиту у квітні. Відповідно оплата має бути здійснена не пізніше 20 травня.

Затримка оплати на день, тиждень, місяць — це порушення умов договору про постачання електричної енергії між клієнтом і постачальником.

Вчасність і повнота розрахунків важливі, оскільки вони безпосередньо впливають на здатність постачальника закуповувати електроенергію, проводити розрахунки на ринку електричної енергії та забезпечувати стабільне електропостачання Києва.