4 травня 2026, 14:15

Юристи пояснили, чи можна повернути кошти за товари з TikTok та Instagram

Самарівський міськрайонний суд Дніпропетровської області у справі № 183/11090/25 задовольнив позов покупчині, яка замовила спортивний костюм через TikTok і отримала товар невідповідного кольору. Про це повідомляє sud.ua.

Самарівський міськрайонний суд Дніпропетровської області у справі № 183/11090/25 задовольнив позов покупчині, яка замовила спортивний костюм через TikTok і отримала товар невідповідного кольору.

Обставини справи

У вересні 2025 року жінка замовила спортивний костюм через сторінку продавця в TikTok, деталі — колір і розмір — узгодила через Viber, сплатила 1200 грн на картку продавця. Після отримання посилки виявилось, що колір відрізняється від зображеного на сторінці продавця. Покупчиня звернулась по обмін або повернення — отримала відмову. Вимоги фіксувались і в месенджері, і письмово. Відповідач до суду не з'явився, справа розглядалась у заочному провадженні.

Правова позиція суду

Суд кваліфікував угоду як договір роздрібної купівлі-продажу через інтернет — незалежно від того, що платформою слугував TikTok, а не класичний інтернет-магазин. Підставою для розірвання договору стала невідповідність товару узгодженим характеристикам, зокрема кольору, що прямо передбачена ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів».

Ключові умови для захисту прав покупця були дотримані: товар не використовувався, товарний вигляд збережено, вимоги пред'явлено вчасно. Суд також застосував ст. 12 Закону — неустойка 1% вартості за кожен день затримки повернення коштів після спливу 30-денного строку. Проте оскільки розрахована сума неустойки суттєво перевищила розмір збитків, суд зменшив її до співмірного розміру відповідно до норм ЦКУ (Цивільного кодексу України).

Рішення

З продавця стягнуто:
— 1200 грн — вартість товару
— 1200 грн — неустойка (зменшена судом)
— 1331,20 грн — судовий збір до держбюджету

У вимогах щодо більшого розміру неустойки та моральної шкоди відмовлено.

Права покупців при онлайн-покупках в Україні

Закон України «Про захист прав споживачів» надає покупцеві 14 днів з моменту отримання товару для повернення або обміну непродовольчого товару, якщо він не підійшов за кольором, розміром, фасоном — незалежно від платформи продажу. Продавець зобов'язаний повернути кошти протягом 30 днів після розірвання договору. Важливо: для захисту своїх прав покупцю необхідно направити письмову претензію продавцеві, зафіксувавши вимоги — скриншоти листування у Viber чи інших месенджерах українські суди приймають як докази. Судова практика щодо покупок у соцмережах активно формується: торгівля через TikTok, Instagram та Telegram прирівнюється до інтернет-торгівлі з усіма відповідними правовими наслідками.

Джерело: Мінфін
