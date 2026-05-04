Український ІТ-експорт повертається до зростання: $592 млн у березні

В березні 2026 року експорт ІТ-послуг склав $592 млн, що більше на $48 млн (+8,8%), ніж у лютому ($544 млн). Про це написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев з посиланням на дані НБУ .

Позитивна динаміка

За рік теж маємо позитивну статистику: якщо в березні 2025 року ІТ-експорт був на рівні $546 млн, то в березні 2026 року він досяг відмітки в $592 млн (+$46 млн або +8,4%).

Топ-5 лідерів українського ІТ-експорту

В березні 2026 року в топ-5 лідерів українського ІТ-експорту увійшли: США ($230 млн), Мальта ($53 млн), Кіпр ($42 млн), Велика Британія ($37 млн), Ізраїль ($24 млн). Рік тому ці країни також залишались нашими ключовими партнерами.

Частка експорту IT-послуг в структурі загального експорту послуг була на рівні 43,2% ($1,369 млрд). За рік цей показник виріс на 4,3 в.п. — з 38,9% до 43,2%.

Незважаючи на традиційну просадку ІТ-експорту на початку 2026 року на -25,7% (у січні у порівнянні з груднем-2025), наразі IT-сектор нарощує продажі своїх продуктів та послуг навіть швидше, ніж торік.

Для розуміння: у першому кварталі 2026 року експорт ІТ-послуг досяг відмітки в $1,644 млрд дол. На початку 2025 року цей показник був на рівні $1,570 млрд. Тобто за рік маємо +$74 млн або +4,7%.

Як бачимо, навіть під час війни наша IT-галузь має усі шанси відновити темпи експорту, що трохи уповільнились на початку 2026 року. І навіть — досягти результатів 2025 року, коли ІТ-експорт був на рівні $6,7 млрд.

«Задача держави — підтримати експортні амбіції українських IT-компаній. Саме тому важливо розширювати виробництво продуктів та послуг в межах ІТ та ОПК з метою експорту та масштабувати можливості спецрежиму Defence City», — написав Гетманцев.