У 2025 році НАК «Нафтогаз України» отримала 5,83 млрд грн консолідованого прибутку, йдеться у розпорядженні Кабміну.
4 травня 2026, 9:42
Прибуток «Нафтогазу» впав більш ніж у шість разів у 2025 році
Падіння прибутку
Це більш ніж у 6 разів менше порівняно з показником за 2024 рік, коли консолідований прибуток групи становив майже 38 млрд грн (за даними компанії).
Чистий прибуток материнської компанії також знизився до 1,65 млрд грн проти 23,9 млрд грн роком раніше.
Із прибутку, що належить акціонеру (3,23 млрд грн), 30% (969,9 млн грн) спрямують до держбюджету, 70% — на статутні цілі. Уряд також затвердив звіти про винагороду керівних органів компанії за 2025 рік.
Джерело: Мінфін
