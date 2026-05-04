Україна має 5% світового мінерального багатства — але половина під окупацією

За даними Державної служби геології та надр України, загальна вартість мінеральних ресурсів країни сягає близько $15 трлн, що становить приблизно 5% світового мінерального багатства. Україна має підтверджені запаси 22 із 34 мінералів, визнаних критичними Євросоюзом, і 23 із 50 — критичними США. Про це пише Visual Capitalist.

Ключові ресурси та їхня частка

За відкритими оцінками, запаси літію перевищують 500 000 тонн — найбільші в Європі. Запаси урану становлять близько 270 000 тонн підтверджених резервів, сконцентрованих переважно у Кіровоградському геоблоці. Відкриті запаси титанових руд еквівалентні 15 рокам глобального виробництва.

Критична проблема: окупація родовищ

Приблизно 53% загальної вартості мінеральних ресурсів — понад $7,5 трлн — перебуває на територіях під частковою російською окупацією. Це охоплює родовища Луганської, Донецької та Запорізької областей, $205 млрд запасів у Криму, а також ресурси Дніпропетровської області вартістю $3,5 трлн, що перебувають під загрозою. Зокрема, в окупованих районах опинились значні поклади літію, графіту, урану, рідкоземельних елементів і марганцю.

Регуляторна база та інвестиції

У липні 2025 року Кабінет міністрів України затвердив переліки стратегічних (11 елементів, зокрема уран і титан) і критичних (28 елементів, зокрема літій і рідкоземельні руди) мінералів. Для 60 ділянок передбачено електронні аукціони, для 26 — угоди про розподіл продукції. Родовища на тимчасово окупованих територіях формально включені до переліків, однак фактично виключені з обігу на весь час окупації.

Стратегічне значення для ЄС і США

У квітні 2025 року Україна уклала угоду про стратегічне партнерство з ЄС у сфері критичної сировини. Пізніше того ж року підписано американсько-українську мінеральну угоду, яка передбачає спільне освоєння родовищ в обмін на інвестиції у відновлення. Китай наразі домінує у виробництві більшості тих самих критичних мінералів, що робить українські ресурси стратегічно цінними для диверсифікації глобальних ланцюжків постачання. При цьому жодна комерційна шахта з видобутку рідкоземельних елементів в Україні поки не функціонує.

Чому це важливо

Мінеральна база України — безпосередній чинник геополітичної боротьби: росія, контролюючи понад половину вартості цих ресурсів, отримує важіль впливу на глобальні ринки критичної сировини. Для інвесторів і партнерів України ключовий ризик — невизначеність щодо термінів деокупації родовищ і необхідність значних вкладень у розвідку та інфраструктуру до початку промислового видобутку. Для технологічних і оборонних галузей Заходу доступ до українського літію, титану та берилію є питанням зниження залежності від китайських постачальників.

