Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
4 травня 2026, 11:22

Україна має 5% світового мінерального багатства — але половина під окупацією

За даними Державної служби геології та надр України, загальна вартість мінеральних ресурсів країни сягає близько $15 трлн, що становить приблизно 5% світового мінерального багатства. Україна має підтверджені запаси 22 із 34 мінералів, визнаних критичними Євросоюзом, і 23 із 50 — критичними США. Про це пише Visual Capitalist.

Мінеральні запаси України

Ключові ресурси та їхня частка

За відкритими оцінками, запаси літію перевищують 500 000 тонн — найбільші в Європі. Запаси урану становлять близько 270 000 тонн підтверджених резервів, сконцентрованих переважно у Кіровоградському геоблоці. Відкриті запаси титанових руд еквівалентні 15 рокам глобального виробництва.

Критична проблема: окупація родовищ

Приблизно 53% загальної вартості мінеральних ресурсів — понад $7,5 трлн — перебуває на територіях під частковою російською окупацією. Це охоплює родовища Луганської, Донецької та Запорізької областей, $205 млрд запасів у Криму, а також ресурси Дніпропетровської області вартістю $3,5 трлн, що перебувають під загрозою. Зокрема, в окупованих районах опинились значні поклади літію, графіту, урану, рідкоземельних елементів і марганцю.

Регуляторна база та інвестиції

У липні 2025 року Кабінет міністрів України затвердив переліки стратегічних (11 елементів, зокрема уран і титан) і критичних (28 елементів, зокрема літій і рідкоземельні руди) мінералів. Для 60 ділянок передбачено електронні аукціони, для 26 — угоди про розподіл продукції. Родовища на тимчасово окупованих територіях формально включені до переліків, однак фактично виключені з обігу на весь час окупації.

Мінеральні запаси України

Стратегічне значення для ЄС і США

У квітні 2025 року Україна уклала угоду про стратегічне партнерство з ЄС у сфері критичної сировини. Пізніше того ж року підписано американсько-українську мінеральну угоду, яка передбачає спільне освоєння родовищ в обмін на інвестиції у відновлення. Китай наразі домінує у виробництві більшості тих самих критичних мінералів, що робить українські ресурси стратегічно цінними для диверсифікації глобальних ланцюжків постачання. При цьому жодна комерційна шахта з видобутку рідкоземельних елементів в Україні поки не функціонує.

Чому це важливо

Мінеральна база України — безпосередній чинник геополітичної боротьби: росія, контролюючи понад половину вартості цих ресурсів, отримує важіль впливу на глобальні ринки критичної сировини. Для інвесторів і партнерів України ключовий ризик — невизначеність щодо термінів деокупації родовищ і необхідність значних вкладень у розвідку та інфраструктуру до початку промислового видобутку. Для технологічних і оборонних галузей Заходу доступ до українського літію, титану та берилію є питанням зниження залежності від китайських постачальників.

Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

kadaad1988
4 травня 2026, 12:20
Так за это на майдане 2014-го и боролись!
korvin29
4 травня 2026, 12:47
Вот пусть чиновники и олигархи, которые полуют доход от этих ископаемых и идут освобождать эти территории.
