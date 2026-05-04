Ціни на нафту знизились після заяви Трампа про допомогу суднам у Ормузькій протоці

Ціни на нафту помірно відступили в понеділок після того, як президент Дональд Трамп оголосив про початок операції з виведення суден, заблокованих в Ормузькій протоці. Про це повідомляє Reuters 4 травня.

Котирування нафти

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизились на 6 центів — до $108,11 за барель після падіння на $2,23 в п'ятницю. Американська нафта марки WTI (West Texas Intermediate) торгується на рівні $101,50 за барель, мінус 44 центи. Психологічна відмітка $100 залишається рівнем підтримки: ринок не відреагував різким зниженням через відсутність підписаної мирної угоди між США та Іраном.

«Project Freedom»: операція США

Трамп у неділю оголосив ініціативу «Project Freedom» — операцію, в якій задіяно понад 100 літаків і 15 000 військовослужбовців для забезпечення безпечного виходу суден, що застрягли в протоці. За словами президента, це «гуманітарний жест» на користь нейтральних країн, чиї кораблі опинились у зоні конфлікту. Проте іранський законодавець і колишній командувач Корпусу вартових Ісламської революції заявив, що будь-яке американське втручання буде розцінено як «порушення режиму припинення вогню».

Переговори США — Іран

Переговори між двома країнами тривали вихідними — сторони обмінялися відповідями на 14-пунктну пропозицію Ірану. Тегеран наполягає на відкладанні ядерних перемовин до завершення військових дій і одночасному зняття морської блокади, тоді як Трамп визнав укладення ядерної угоди пріоритетом. Конфлікт, що розпочався 28 лютого, призвів до перекриття протоки й, за оцінками, усунув від 12 до 15 млн барелів на добу зі світового ринку.

Третє підвищення квот OPEC+

ОПЕК+ (Організація країн — експортерів нафти та їхні союзники) погодила третє поспіль підвищення квот на видобуток — на 188 000 барелів на добу для семи учасників у червні. Цифра відповідає травневому приросту мінус частка ОАЕ (Об'єднані Арабські Емірати), які вийшли з організації 1 травня. Аналітики наголошують: рішення залишається переважно декларативним — Саудівська Аравія, Ірак і Кувейт фізично не можуть нарощувати постачання, поки протока заблокована.

Хронологія кризи та вплив на ціни

До початку конфлікту, 28 лютого, нафта Brent торгувалась близько $70 за барель. На піку напруженості 7 квітня ціни досягали $117,63 за барель — рекордного рівня з червня 2022 року. Після оголошення умовного дводенного припинення вогню 7 квітня котирування обвалились приблизно на 13−15%, до $94−95. JPMorgan попереджав, що у разі збереження блокади до середини травня ціна може перевищити $150 — абсолютний рекорд. Тим часом, за даними відстеження суден, кількість суден, що проходять через Ормузьку протоку, впала до кількох одиниць на добу проти понад 100 у звичайний день.

Чому це важливо

Ормузька протока — найвужче місце у глобальному ланцюжку нафтопостачання, і навіть часткове відновлення руху суден здатне пом'якшити тиск на ціни енергоносіїв у всьому світі. Для споживачів і компаній це означає пряму залежність: ціна нафти вище $100 утримує пальне та виробничі витрати на підвищеному рівні. Інвесторам варто враховувати, що підвищення квот ОПЕК+ не матиме реального ефекту на ринку доти, доки фізичний доступ до протоки залишається обмеженим. Відсутність юридично зобов'язуючої угоди між Вашингтоном і Тегераном зберігає ризики різких цінових стрибків у будь-який бік.

