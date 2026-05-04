Ціни на нафту знизились після заяви Трампа про допомогу суднам у Ормузькій протоці

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 травня 2026, 10:55

Ціни на нафту знизились після заяви Трампа про допомогу суднам у Ормузькій протоці

Ціни на нафту помірно відступили в понеділок після того, як президент Дональд Трамп оголосив про початок операції з виведення суден, заблокованих в Ормузькій протоці. Про це повідомляє Reuters 4 травня.

Ціни на нафту

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Котирування нафти

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизились на 6 центів — до $108,11 за барель після падіння на $2,23 в п'ятницю. Американська нафта марки WTI (West Texas Intermediate) торгується на рівні $101,50 за барель, мінус 44 центи. Психологічна відмітка $100 залишається рівнем підтримки: ринок не відреагував різким зниженням через відсутність підписаної мирної угоди між США та Іраном.

«Project Freedom»: операція США

Трамп у неділю оголосив ініціативу «Project Freedom» — операцію, в якій задіяно понад 100 літаків і 15 000 військовослужбовців для забезпечення безпечного виходу суден, що застрягли в протоці. За словами президента, це «гуманітарний жест» на користь нейтральних країн, чиї кораблі опинились у зоні конфлікту. Проте іранський законодавець і колишній командувач Корпусу вартових Ісламської революції заявив, що будь-яке американське втручання буде розцінено як «порушення режиму припинення вогню».

Переговори США — Іран

Переговори між двома країнами тривали вихідними — сторони обмінялися відповідями на 14-пунктну пропозицію Ірану. Тегеран наполягає на відкладанні ядерних перемовин до завершення військових дій і одночасному зняття морської блокади, тоді як Трамп визнав укладення ядерної угоди пріоритетом. Конфлікт, що розпочався 28 лютого, призвів до перекриття протоки й, за оцінками, усунув від 12 до 15 млн барелів на добу зі світового ринку.

Третє підвищення квот OPEC+

ОПЕК+ (Організація країн — експортерів нафти та їхні союзники) погодила третє поспіль підвищення квот на видобуток — на 188 000 барелів на добу для семи учасників у червні. Цифра відповідає травневому приросту мінус частка ОАЕ (Об'єднані Арабські Емірати), які вийшли з організації 1 травня. Аналітики наголошують: рішення залишається переважно декларативним — Саудівська Аравія, Ірак і Кувейт фізично не можуть нарощувати постачання, поки протока заблокована.

Хронологія кризи та вплив на ціни

До початку конфлікту, 28 лютого, нафта Brent торгувалась близько $70 за барель. На піку напруженості 7 квітня ціни досягали $117,63 за барель — рекордного рівня з червня 2022 року. Після оголошення умовного дводенного припинення вогню 7 квітня котирування обвалились приблизно на 13−15%, до $94−95. JPMorgan попереджав, що у разі збереження блокади до середини травня ціна може перевищити $150 — абсолютний рекорд. Тим часом, за даними відстеження суден, кількість суден, що проходять через Ормузьку протоку, впала до кількох одиниць на добу проти понад 100 у звичайний день.

Чому це важливо

Ормузька протока — найвужче місце у глобальному ланцюжку нафтопостачання, і навіть часткове відновлення руху суден здатне пом'якшити тиск на ціни енергоносіїв у всьому світі. Для споживачів і компаній це означає пряму залежність: ціна нафти вище $100 утримує пальне та виробничі витрати на підвищеному рівні. Інвесторам варто враховувати, що підвищення квот ОПЕК+ не матиме реального ефекту на ринку доти, доки фізичний доступ до протоки залишається обмеженим. Відсутність юридично зобов'язуючої угоди між Вашингтоном і Тегераном зберігає ризики різких цінових стрибків у будь-який бік.

Читайте також: ОАЕ з 1 травня вийшли з ОПЕК та ОПЕК+: що буде з цінами на нафту

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
KingSalmon
KingSalmon
4 травня 2026, 11:09
#
Новина застаріла. Вже зросли на 2,50 до 110,50 за барель
+
0
Pastor Spectator
Pastor Spectator
4 травня 2026, 11:18
#
Я дивлюся і на дизель потрошку рушили вгору
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами