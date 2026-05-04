Nvidia, Microsoft і Amazon інтегрують ШІ в секретні мережі Пентагону

Провідні американські технологічні компанії, включаючи Nvidia, Microsoft та Amazon, підписали угоди з Пентагоном про надання доступу до їхньої інфраструктури та ШІ-інструментів для використання в засекречених мережах. Про це йдеться у повідомленні Пентагону.

Раніше американські військові використовували в секретних операціях Claude від Anthropic, зокрема під час війни в Ірані та під час операції проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Згодом гендиректор компанії Даріо Амодей відмовився продовжувати співпрацю доти, доки уряд не надасть гарантії, що розробки Anthropic не будуть використовуватися для внутрішнього стеження або створення автономної зброї.

Контракт Пентагону з Google

28 квітня контракт із Пентагоном підписав Google, дозволивши використовувати свої ШІ-продукти для будь-яких законних державних цілей. Більше того, згідно з договором, компанія також зобов'язана допомагати владі в налаштуванні параметрів безпеки та фільтрів ШІ. При цьому, незважаючи на пункт про заборону використання технології для стеження або автономної зброї, Google не має права контролювати дії уряду або накладати вето на його рішення.

Угода Google із Міноборони викликала неоднозначну реакцію серед працівників компанії. Напередодні його підписання, 27 квітня, понад 500 співробітників надіслали відкритий лист гендиректору Сундару Пічаї, в якому закликали відмовитися від співпраці з Пентагоном. «Ми хочемо бачити, як ШІ приносить користь людству, а не використовується нелюдськими чи шкідливими способами, — йдеться у листі. — Єдиний спосіб гарантувати, що Google не буде пов'язаний із такими шкідливими практиками, — це відмовитись від участі в будь-яких засекречених проєктах».

Конфлікт із Anthropic

Раніше «Мінфін» писав, що переговори між Пентагоном та Anthropic про використання ШІ-технологій зірвалися після того, як компанія виступила проти використання своєї продукції для стеження. У відповідь глава Пентагону Пітт Хегсет визнав компанію загрозою для ланцюжка постачання США. Таке рішення фактично заблокувало для Anthropic можливість реалізації свого товару на адресу держструктур та компаній, що займаються військовими постачаннями. Розробник звернувся по захист своїх прав до суду, який став на його бік.

Суд у Сан-Франциско заблокував рішення Міноборони США про внесення Anthropic до списку загроз національній безпеці, вказавши на те, що дії влади були помстою за публічну позицію компанії.

Судове рішення заборонило американській адміністрації вживати каральних заходів проти компанії, проте Міноборони має право самостійно обирати собі постачальників для подальшої співпраці. Паралельна суперечка між Anthropic та владою США за іншим законом розглядається у федеральному суді Вашингтона.