Країни ОПЕК+ погодили невелике підвищення квот на видобуток нафти

Країни ОПЕК+ домовилися про незначне підвищення квот на видобуток нафти у червні — на 188 тис. барелів на добу. Відповідне рішення було ухвалене під час онлайн-зустрічі 3 травня і має радше символічний характер, повідомляє Bloomberg.

Що передбачає рішення

Ініціативу підтримали сім країн-учасниць, серед яких Саудівська Аравія та росія. Йдеться про продовження політики поступового відновлення видобутку після попередніх обмежень.

Чи зросте реальний видобуток?

Попри формальне збільшення квот, фактичне нарощування поставок залишається під питанням. Воно значною мірою залежить від ситуації в Ормузька протока, яка наразі заблокована через конфлікт довкола Іран. Без відновлення експорту цим маршрутом збільшити обсяги буде складно.

Плани ОАЕ

На цьому тлі ОАЕ заявили про намір наростити видобуток. Державна компанія ADNOC планує пришвидшити інвестиції приблизно на $55 млрд у проєкти з видобутку та переробки нафти.

Сигнал для ринку

Аналітики вважають, що нинішнє рішення — це передусім сигнал для ринку, а не суттєва зміна балансу попиту і пропозиції. Водночас потенційний вихід ОАЕ з угоди OПЕК+ може дати країні більше свободи у збільшенні видобутку після стабілізації постачань, що посилить конкуренцію та може спричинити нові цінові коливання.

Наступна зустріч OПЕК+ запланована на 7 червня.

Нагадаємо

У кінці квітня Об'єднані Арабські Емірати оголосили про вихід з ОПЕК та ОПЕК+ з 1 травня 2026 року. Це навряд чи одразу позначиться на ринку, оскільки постачання вже обмежені через блокаду Ормузька протока — ключового маршруту, яким проходить близько 20% світової нафти, включно з експортом Еміратів,