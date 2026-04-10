10 квітня 2026, 9:02

Україна може отримати доступ до закупівлі британської зброї за кошти ЄС у межах кредиту на 90 млрд євро

Велика Британія та Європейський Союз просунулися в обговоренні механізму, який дозволить Україні купувати британське озброєння за рахунок кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ходом перемовин.

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Чому це важливо?

Наразі правила надання цього кредиту обмежують закупівлі зброї за межами ЄС: Україна може купувати «неєвропейське» озброєння лише у випадку, якщо аналогів немає в блоці або є нагальна потреба. Нова угода дозволить Британії стати повноцінним партнером у межах цієї програми.

Однією з умов участі Лондона буде внесення Великою Британією власного фінансового вкладу в фонд. Це спростить закупівлі перевіреної британської зброї та посилить інтеграцію оборонних галузей Британії та України.

Для ЄС це крок назустріч Лондону після невдалих спроб залучити Британію до іншого оборонного фонду блоку на 150 млрд євро.

Перешкоди

Головною перешкодою для виділення коштів залишається прем'єр-міністр Віктор Орбан. Угорщина продовжує блокувати кредит, попри те, що раніше отримала право не брати участі в його фінансуванні.

Ситуація може змінитись уже найближчими днями. Вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. Орбан зробив критику України центром своєї передвиборчої кампанії. Проте наразі він поступається в опитуваннях. Очікується, що після виборів (незалежно від результату) напруга може спасти.

Прем'єр Угорщини заявив, що зніме вето лише після відновлення транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба», який був пошкоджений Москвою.

Час грає проти України

Офіційний представник Єврокомісії Томас Реньє підтвердив факт «конструктивних обговорень» щодо приєднання Британії до програми.

Питання є критичним, оскільки без нових вливань Україна може зіткнутися з дефіцитом коштів на фінансування уряду та армії вже в найближчі місяці. Реалізація кредиту на 90 млрд євро стане ключовим фінансовим щитом для Києва у 2026 році.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що європейські лідери схвалили кредит для України на 90 мільярдів євро, у грудні минулого року, але його фактичне розблокування гальмується Угорщиною.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
