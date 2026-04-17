ПДВ для ФОП та податки на посилки: Гетманцев озвучив статус податкових реформ за вимогами МВФ

Україна технічно не вклалася у строки виконання «маяка» МВФ щодо ухвалення пакету податкових законів, проте в парламенті планують виправити ситуацію до кінця травня. Про це в інтерв'ю Delo.ua повідомив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев .

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За його словами, пакет реформ містить чотири ключові ініціативи, кожна з яких має різний ступінь підтримки в Раді.

ПДВ для ФОП: Найбільш токсичне питання

Ідея запровадження ПДВ для фізосіб-підприємців (із пропонованим лімітом у 4 млн грн) наразі має найменші шанси на реалізацію. Кабмін поки не вніс відповідний документ. Уряд спробує переглянути цю умову під час Spring Meetings у Вашингтоні, оскільки питання є вкрай чутливим для суспільства та депутатів.

Оподаткування посилок та цифрових платформ

На відміну від ПДВ для ФОП, інші ініціативи мають високі шанси на ухвалення найближчим часом:

Посилки до 150 євро: законопроєкт про скасування ліміту на безмитне ввезення можуть проголосувати вже у травні. Бізнес підтримує цей крок як інструмент боротьби з «сірим» імпортом.

Цифрові платформи: друге читання законопроєкту очікується орієнтовно 12 травня.

Військовий збір: подовження його дії є критично важливим для фінансування оборонних потреб.

Читайте також: Зеленський підписав закон про продовження дії військового збору на 3 роки після звершення війни

Фінансовий ефект

За оцінками Гетманцева, сумарно ці заходи мають залучити до бюджету понад 200 млрд грн на рік:

Військовий збір — 135 млрд грн;

ПДВ для ФОП — 40 млрд грн;

Цифрові платформи — 14 млрд грн;

Податки з посилок — до 10 млрд грн.

Голова комітету додав, що закриття податкових «дирок» часто дає в 2−3 рази більший ефект, ніж розрахунковий, через вихід цілих секторів економіки з тіні.

Нагадаємо

Раніше Гетманцев зазначав, що навіть після індексації середній розмір пенсій в Україні залишається нижчим за прожитковий мінімум. За його словами, нині пенсійні виплати становлять близько 26% від середнього доходу, тоді як міжнародні стандарти передбачають не менше 40%.