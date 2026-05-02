2 травня 2026, 10:23

Трамп оголосив про підвищення мит на автомобілі з ЄС до 25%: деталі нової торговельної війни

Президент США Дональд Трамп анонсував зміни у торговельній політиці щодо Європейського Союзу. Через нібито недотримання Брюсселем раніше узгоджених торговельних угод, Сполучені Штати вже наступного тижня суттєво підвищать митні збори на імпорт європейського автотранспорту. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Деталі

Підвищення мита: Наступного тижня тарифи на легкові та вантажні автомобілі, що ввозяться з ЄС до США, зростуть з 15% до 25%.

Винятки для локального виробництва: Трамп підкреслив, що транспортні засоби, вироблені безпосередньо на заводах у США, звільнятимуться від сплати будь-яких мит.

«Я радий оголосити, що у зв’язку з тим, що Європейський Союз не дотримується повністю погодженої з нами торговельної угоди, вже наступного тижня я підвищу мита на автомобілі та вантажівки з ЄС, які імпортуються до Сполучених Штатів. Рівень мита буде збільшено до 25%», — написав Трамп.

За словами президента, зараз у США ведеться будівництво численних заводів із виробництва авто та вантажівок, обсяг інвестицій у які вже перевищив $100 млрд. Трамп назвав це історичним рекордом для американської промисловості.

«Наразі триває будівництво багатьох автомобільних і вантажних заводів, у які інвестують понад 100 мільярдів доларів — це рекорд за всю історію автомобілебудування. Ці підприємства, на яких працюватимуть американські робітники, невдовзі відкриються — нічого подібного до того, що зараз відбувається в Америці, раніше не було», — заявив Трамп.

Він наголосив, що ці заходи спрямовані на захист американських робочих місць. Нові заводи будуть укомплектовані американським персоналом і відкриються вже найближчим часом.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Японія та Південна Корея готуються реалізувати масштабні інвестиційні зобов'язання перед США на загальну суму $900 млрд. Це стало результатом домовленостей з президентом Дональдом Трампом, який минулого року погодився обмежити мита для цих країн на рівні 15% в обмін на колосальні вливання в американську економіку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 1

Три літри
Три літри
2 травня 2026, 11:56
Добре що нарешті перестали писати копіпусту «тарифи» і вживати український відповідник «мито»,
